4月星座塔羅運勢：獅子行動至上 雙魚情財兩得

四月天的大地充滿了希望與溫暖，是一年之中生命能量最強的時候，也是適合開拓與爆發潛能的時刻。此時運勢有哪些要注意的事情呢？科技紫微網結合塔羅牌與星座為你詳細分析。

牡羊座

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塔羅牌：聖杯四

本月塔羅給牡羊的啟示是「面對」。本月你們可能會有產生一些逃避心理，尤其是與他人互動時，會展現一些不太理性的行為，無心維護自己的形象，甚至有點孩子氣地想要放縱自己。例如對同事或主管態度冷淡，又或者面對異性示好擺高姿態等。偶爾放鬆當然沒有問題，但最好不要讓這種狀態持續太久。



4月事件預測：

1、因情緒不穩定，萌芽中的曖昧難以開花結果。

2、職務調動，需要你嘗試融入一個新團體。

3、工作上接手一個你並不樂意接手的新專案。

4、朋友來找你幫忙。

5、得到長輩的援助或者舊情人的消息。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

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塔羅牌：聖杯七

本月塔羅給金牛的啟示是「選擇」。從聖杯七的牌面可以看出，能量運用的好就能滿載而歸，但運用過度則是竹籃打水一場空。本月金牛座有很多選擇機會，但機會越多意味著誘惑越多。尤其是投資上，遠離那種聽起來穩賺不賠的標的才是上上策。若準備前往新公司報到，簽任何合約前務必仔細閱讀，留意公司風評、薪資結構等問題。



4月事件預測：

1、有一見鍾情的可能。

2、發現另一半對你有所隱藏。

3、成功拿下訂單或得到資金援助。

4、睡眠品質不錯，失眠問題得到改善。

5、聚會不斷，人情往來開銷變大。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

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塔羅牌：女祭司

本月塔羅給雙子的啟示是「行動」。這是思維清晰但行動受阻的一個月，想太多而做太少是你們本月需要重視的問題，總是天馬行空幻想卻不付諸行動，反而會給你造成困擾。尤其是感情上，女祭司的出現暗示在你在處理感情問題上太過拘謹，對待伴侶不夠熱情。工作上雖井井有條，但想要有所表現，還是要積極開拓新領域喔！



4月事件預測：

1、對相親對象過於冷淡。

2、交往中的人因意見不合陷入冷戰。

3、因工作單調無聊產生離職想法。

4、依靠靈敏的直覺，投資有獲利。

5、小有偏財運，抽獎手氣佳。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

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塔羅牌：寶劍二

本月塔羅給巨蟹的啟示是「和解」。本月你們的生活中暗藏著一種隱性的競爭，不是與外界的對抗，更像是一種自我戰鬥。表面上不明顯，但靜下來之後，所有對生活現狀的不滿都讓你產生焦慮。應當敞開心胸接受能接受的，改變不能接受的，真正的和解是用行動來改變現狀，付出和犧牲都是成長的必修課，未來必有回報。



4月事件預測：

1、因猶豫錯過某個人，並為此感到後悔。

2、對戀人感到不滿，卻選擇自己生悶氣。

3、在公司與人競爭同一個職位。

4、睡眠品質不佳，精力無法集中。

5、萌生經營副業的想法。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

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塔羅牌：權杖騎士

本月塔羅給獅子的啟示是「平衡」。本月對你們來說是能量滿滿的一個月，想到什麼就去做什麼，工作上追求效率當然好，感情上追求效率反而得不償失。單身者有機會認識不少對象，但急於表現自己，或是輕易否定別人，導致無法繼續發展。有伴侶的人容易給另一半敷衍了事的不好印象，整體而言，本月常維持平衡、體諒的心態，更能平安度過。



4月事件預測：

1、收到一個意料之外的好消息。

2、與另一半相處時，沒有控制住自己的脾氣。

3、工作上出差或進修的機會。

4、考試臨陣磨槍，也能取得不錯成績。

5、投資上本想趁勝追擊，卻栽了跟頭。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

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塔羅牌：權杖侍從

本月塔羅給處女的啟示是「開始」。本月即將開啟新的階段，像是跳槽、復職、新戀情等等。對於這一切你都是信心滿滿、雄心勃勃的狀態，好奇心和行動力也是你的一大助力，可以學習某個新技能或專心進行某個計劃。當然，僅憑一時興起還不夠，這張牌也意味著持續的努力，方能獲得真正意義上的成功喔！



4月事件預測：

1、桃花朵朵，不管是吸引自己的還是被自己吸引的。

2、交往中的人容易被外界誘惑吸引。

3、提出的方案得到主管的認同。

4、認識了志同道合的朋友。

5、月底會收到一筆錢財。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

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塔羅牌：愚人

本月塔羅給天秤的啟示是「踏實」。最近你可能有點貪圖享樂，上午摸魚下午拼命補進度，不妨將每天最重要的工作安排在早上精神正好的時候。感情方面有些孩子氣，如果處事時能多考慮對方的感受，就能避免許多不必要的爭吵。另外，本月可能面臨某些誘惑或選擇，堅守原則會幫助你輕鬆解決問題。



4月事件預測：

1、月中有親朋好友替你介紹對象。

2、因擅自行事引起戀人的不滿。

3、簽訂了一份合約或購入某項重要設備。

4、工作看似吃力，但能夠如願完成。

5、有一段短暫而愉快的外出旅行。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

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塔羅牌：審判

本月塔羅給天蠍的啟示是「覺醒」。最近很適合尋找一種新的生活方式，工作上的平靜讓你感到無趣，感情上毫無波瀾也讓你變得有些急躁。你們的內心有所覺醒，想要做點什麼來打破當前的平靜。可以先從某些小事開始養成習慣，例如每天固定時間運用，喚醒身體的活力與頭腦的清醒，進而提升專注度，做任何事都越來越順遂。



4月事件預測：

1、喜歡暗自在心裡幫異性打分數。

2、受工作狀況影響，對另一半的態度有些忽冷忽熱。

3、待業中的人遇到不錯的工作機會。

4、因工作處理得當而受到表揚。

5、涉及法律層面的問題有了新進展。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

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塔羅牌：高塔

本月塔羅給射手的啟示是「準備」。這是有點手忙腳亂的一個月。計劃趕不上變化，總有些意外發生的事情打亂你的節奏。明明努力想把事情做好，卻有外在阻礙使你難以前進，導致某些工作延後了，或是透過某些事情感受到自身能力不足，內心遭到打擊。想要安穩度過，就不要抱有僥倖心理，提早做好準備與各種備案。



4月事件預測：

1、認識一個務實的異性，並產生好感。

2、可以獨自處理某個工作專案。

3、某個事情被臨時告知延後。

4、常為遲到所苦。

5、從閱讀或影視作品裡獲得感動。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：戰車

本月塔羅給摩羯的啟示是「振作」。本月你們的狀態很不錯，可以把體力與智力充分結合，面對任何狀況都能輕鬆應對。例如掌握了工作要領，或是找到駕馭某段感情的方法。這時反而要注意因為太有自信犯錯，像是無意中得罪人而不自知，或者投資時因為野心太高導致破財，保持振作與沉著並行，對你最有幫助。



4月事件預測：

1、與相親對象頻頻約會。

2、與另一半吵架，誰也不願讓步。

3、展開一個新計劃並獲得成功。

4、把之前堆積的工作處理完。

5、獲得投資收益。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

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塔羅牌：錢幣ACE

本月塔羅給水瓶的啟示是「機會」。錢幣ACE意味著穩中有進的新局面，並有足夠的外部條件支撐你執行計劃。像是升職加薪、轉職、得到新的經濟來源。單身者有機會遇到各方面條件很不錯的對象，對方為你帶來期待已久的穩定生活。但一定要把眼光放長遠，若只顧眼前利益，日後恐怕會錯過某個重要的機會。



4月事件預測：

1、遇到心儀對象，但卻糾結是否要進一步交往。

2、因另一半遲到或忘記某件事情而生氣。

3、為健康消費，比如加入健身房或購買營養品等。

4、能夠準確理解主管意圖，高效率完成工作。

5、月中以後有機會獲得一筆工作上的意外收入。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

雙魚座

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塔羅牌：聖杯六

本月塔羅給雙魚的啟示是「慷慨」。聖杯六意味著一個與人合作的好消息出現，像是升遷或簽訂某份對你有利的合約，在情感上可能開始同居或結婚。本月要更注重與他人的友好互動，良好的合作關係會使你收穫良多。但如果只依賴人脈幫助，不肯努力付出，會讓你身邊的人覺得你缺乏真誠，相處時打開心胸慷慨相待，對你最有利。



4月事件預測：

1、單身者與年長於你的異性陷入曖昧。

2、與另一半暢聊未來生活的藍圖。

3、工作獲得主管的肯定，得到獎勵。

4、學生考試進步明顯。

5、投資有不錯的收益。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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