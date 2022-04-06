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先苦後甘！盤點「窮一時富一生」4大命格

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先苦後甘！盤點「窮一時富一生」4大命格(圖片來源：Shutterstock)
先苦後甘！盤點「窮一時富一生」4大命格(圖片來源：Shutterstock)

人生充滿了各式各樣的可能性。很多富二代含著金湯匙出生，卻因為太過嬌生慣養，反而守不住家中的產業；反觀不少年少窮苦的人，懂得抓住機遇，致富後便穩穩過一生，真正是「先苦後甘」。在紫微斗數中，哪些命格有這種「窮一時富一生」的特質呢？科技紫微網現在就來為大家揭曉。

本文參考的是命盤的命宮主星，想要知道自己的命宮主星，歡迎到科技紫微網輸入生辰查詢你的完整命盤喔！命宮空宮者，請參考對宮遷移宮主星。命宮雙主星，請同時參考兩顆主星的內容。

命宮有太陽
命宮太陽者，在年輕氣盛的時期，常常爭強好勝而不得志，會經歷很長一段時間的頹廢期，而且金錢收入也難以如意。但隨著年齡增長，他的性格會越來越沉穩，而太陽原本就熱情積極的個性，能夠使他的事業逐漸步入上升期，財富積累也會越來越多。

命宮有天機
天機又稱「善星」，這個「善」字主要有兩層意思：一是善解人意，待人親切，因此能為自己打下良好的人脈基礎；二是善用資源，且善於審度形勢，當人生閱歷日漸豐富之時，天機便能更加善用這種運籌帷幄的天生能力，物質方面的回報當然也就跟著逐漸增加。

命宮有天梁
這是一顆越老越有福氣的星曜。天梁的「窮」很大原因是來自於他們那種犧牲奉獻的服務精神，但中年以後只要能夠沉下心來，天梁就很容易在專業領域中脫穎而出。他們先前所做的好事，都會換成下半輩子的福報。接下來，天梁就能憑藉自己的能力賺錢，過著衣食無憂的日子。

命宮有武曲
武曲坐命的人嚴肅剛直，不會爭功諉過，因此也不易受到賞識。換句話說，就是貴人運較弱，這也是他們少年不易發達的原因。然而，一旦武曲的領導才能找到了發揮的空間，常能一鳴驚人，事業將會欣欣向榮，日子也會越過越富有。

人生越到後期，財富的影響力將會越大。因此，能夠早點實現財富自由，可以說是很多人的想望。然而，想要早日出人頭地，開啟財富大門，不僅需要自身的努力，有時候也需要一點時運。

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