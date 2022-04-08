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人脈強大！哪些星座「招財招桃花」全靠貴人相助？

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人脈強大！哪些星座「招財招桃花」全靠貴人相助？(圖片來源：Shutterstock)
人脈強大！哪些星座「招財招桃花」全靠貴人相助？(圖片來源：Shutterstock)

常聽人家說：「江湖在走，人脈要有！」，又有句話說：「人脈通錢脈」。可見人脈對於事業、工作，甚至是愛情桃花，都有很大的幫助。人人都想擁有好人脈，然而卻不是個個都那麼幸運！你知道哪些星座有特別強大的人脈，無論招財招桃花，都有貴人來相助嗎？科技紫微網現在就為大家揭曉。

獅子座
個性熱情爽朗、作風海派的獅子座，由於不會在小地方計較，待人處事義氣又乾脆，而且工作能力強大，因此總能結交不少朋友。特別是那些在商場上呼風喚雨的老闆們，最容易對獅子座產生英雄惜英雄的情誼，因此也非常願意對他們提供各種幫助。

雙子座
幽默風趣的雙子座，向來是社交場合裡的交際高手。只要有他們在的地方，絕對話題不斷，充滿笑聲，因此雙子的人氣指數總是居高不下。不過，經營人脈當然不只靠談笑風生就能辦得到，雙子在情報方面也特別靈通呢！他們擅長在交友圈內傳遞能讓彼此獲益的消息，與朋友們形成正向的互利關係。相互幫襯之下，不但能廣開財源，同時也能吸引桃花進來喔！

巨蟹座
巨蟹座個性溫柔，又很懂得人情世故，因此擅長傾聽他人心事、並給予中肯的建議，若是能力夠時也很願意出手幫助，因此收服了不少人心。他們的人脈或許沒那麼廣，但因為風格十分貼心而深得朋友關愛。朋友們只要有什麼好情報、好東西、或是好對象，自然而然便會第一時間分享給巨蟹座。

天秤座
號稱社交界第一把交椅的天秤座，天生有著好人緣。他們不只顏值高，為人又親切隨和，無論是什麼場合，只要跟他們相處過的人，都會被他們那「天秤式」的交友方式所擄獲，不自覺就想靠近他們，變成他們的招財貴人。至於愛情，他們從來就不缺，桃花會自己來喔！

看完這些星座的好人緣，你是不是很羨慕呢？雖然這些星座是靠天生的特質帶來人脈方面的優勢，但是你知道嗎？你也能夠透過打造專屬於你的人脈！

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獅子 星座

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