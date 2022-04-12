到底誰欠誰？預知12生肖的宿命債務
人生在世，總免不了與他人之間有著千絲萬縷的聯繫。這些聯繫常常互為因果，不知從哪裡開始，又到哪裡結束，有時候真像是前世註定要來還債似的。到底是誰欠誰？請跟隨科技紫微網來一起了解12生肖的宿命債務，看看如何還債才能讓內心圓滿、運勢變好！
生肖鼠、生肖雞
愛到深處，難以自拔
這兩個生肖最容易欠下的宿命債務就是愛情債。只因在人群中多看了那個人一眼，心弦被撥動，埋藏的情感便一瀉千里。哪怕愛的那個人無動於衷，還是不停追逐、付出，只為了填補心中的空缺，償還那份欠下的感情債。若是幸運，遇到兩情相悅，「債」就變成了愛。
生肖虎、生肖猴
重情重義，兩肋插刀
把友情看得比什麼都重，沒有朋友時，便會感覺人生慘澹。為了朋友犧牲自己不是問題，卻常常忘了照顧自己和家人。即使被朋友坑了，還是想要為對方說話，還是念著對方的好，就像背著還不完的友情債。若能看開，不為友情所累，方能為自己而活。
生肖豬、生肖羊
恩情難還，感念一生
「滴水之恩，湧泉以報」，就是在說這兩個生肖。他們把恩情看得很重，他人的一點點好，都能讓他們銘記一輩子，常為了一點恩情而負重前行。有時甚至為了報恩不顧一切，付出的遠遠超越別人的恩情。最好還是多為自己著想，別讓一時恩惠阻斷了人生方向。
生肖蛇、生肖龍
人情牽扯，糾結難還
人生在世就離不開人情，這兩個生肖最容易欠下人情債。從左鄰右舍到七大姑八大姨，所有這些扯不清的關係都能牽動他們的心弦，讓他們記掛、糾結。他們就像是前世欠下了太多的債，這世總有還不完的情。當他們能照見自我、關注自我時，才會少一些人情債。
生肖牛、生肖馬
做牛做馬，為錢奔忙
成語「做牛做馬」正說明了這兩個生肖的辛苦，他們也最容易欠下錢財債。為了追求財富自由，他們可以廢寢忘食。他們多半熱衷投資理財，在借錢、還錢、再借錢中不斷循環，似乎一生都在為錢財操勞奔忙。也許只有放下對物慾的執著，方可讓心靈輕鬆一些吧！
生肖兔、生肖狗
親情羈絆，唯有珍惜
這兩個生肖面對父母、兒女等家人時最是柔情。他們非常珍惜親情，只希望這段情能維繫得更長久一些。哪怕這筆親情債永遠還不完，也甘之如飴。有了親人的情感連結，就有了家，心就有了歸處，為此背負沉重的親情債又有何妨呢？
山高水長，人生漫長，不是在還債，就是在還債的路上。找到宿命債務，了解自己的弱點與盲點，也是人生的重要課題喔！
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