寧可痛快分手！3星座最受不了這些事 水瓶底線不意外

在一段戀愛關係中，情侶們免不了都會經歷大吵小鬧，這是兩人磨合的必經道路。不過每個人對事情都有自己的底線，有一些在戀愛中常見的毛病，對3種星座的人卻是最難以忍受的罩門。科技紫微網現在就來介紹這3個星座最受不了的戀愛關係，趕快看看你的情人上榜了沒？

水瓶座：管太嚴沒空間

讓水瓶座失去自由，那麼他寧願分手。水瓶座永遠都需要一個自己的小天地，過度的黏人和管束，只會讓他下意識的逃避。

在水瓶座的愛情觀中，一段好的感情應該是讓兩個人都變得更加獨立、堅強。「恰好有你在」的默契，才能讓他感到幸福。如果你想跟水瓶座走得長久，最好是能融入他的交友圈，同時你也維持自己的朋友圈與生活，彼此聯繫、又彼此留有空間，這就是水瓶座最嚮往的交往模式。

巨蟹座：放不下舊情人

巨蟹座在戀愛中最受不了的情況，就是交往的對象放不下前任。天生有愛情潔癖的他，只要知道情人還和前任有聯繫，那麼他寧可分手。

在感情中的巨蟹座相當缺乏安全感，一點點小事都會讓他陷入恐慌。他不能容忍自己的情人對其他人還有所掛念，因為這會讓巨蟹座極度不安。所以如果愛上巨蟹座，就多給他們一些安全感和多一分信賴吧！儘量少交一些異性朋友，去哪兒玩就提前報備，平時花點時間噓寒問暖，那麼他們一整天都會很開心。

牡羊座：不見光地下情

坦蕩蕩的牡羊座，最不能夠接受地下戀情。無法曝光的關係對他而言簡直是一場折磨，不如痛快分手。

在牡羊座的認知中，「地下戀情＝搞曖昧」。這種沒有宣誓主權的關係可不是他所想要的，只會讓他認為自己是登不上檯面的「第三者」。所以若是想要和牡羊座長久走下去，就一定要讓周圍的人知道他的存在，適度秀一下恩愛，何樂而不為呢？

看完以上三種星座最接受不了的戀愛關係，你是否也在其中找到了自己的影子呢？沒有誰和誰生來就是天生一對，每一段長久的感情都是經過無數碰撞與磨合而來的，兩人共同朝著一個方向努力，這才是最完美的愛情！

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