12星座女和哪種男性最合拍？獅子眼光高、這星座拿撒嬌最沒轍

一段感情是否能得到最終的幸福，得看雙方在交往結婚等階段，個性是否能夠彼此磨合。日本網站「愛カツ」最近就分析十二星座的女性，說明他們分別和哪種異性最為合拍。

牡羊座

牡羊女天真浪漫，和個性正直，但同時具能夠溫柔待人接物的男性相配。兩人面對彼此時，都能將內心的想法完整表達出來。

金牛座

金牛女崇尚物質主義及安定感，且還帶有完美主義者的特質，因此最適合有上進心的男性，彼此共同扶持朝著理想邁進。

雙子座

雙子女好奇心旺盛，而且喜歡聊天，所以與腦筋動得快、同時具幽默感的男性最速配。兩人若是話匣子一開，恐怕就很難有停下來的時候。

巨蟹座

巨蟹女纖細且警戒心強，一點蛛絲馬跡都可能令她們起疑，因此想討得她們的芳心，就得是專情且表達直來直往，不耍小花招的男性莫屬。

獅子座

獅子女眼光很高，自己也帶有一點領袖氣質，因此要比她們更為出色，且是能夠尊重女性的男人，才容易得到她們的青睞。

處女座

處女座女性獨立心強，會與自己伴侶保持彼此對等的關係，因此最重要的在於能否尊重她們，否則若是帶有男尊女卑的觀念，就很容易被她們拒於門外。

天秤座

天秤女有些優柔寡斷，雖然外在看起來精明幹練，內心卻經常猶豫不決。所以能夠適時的拉她們一把的紳士們，最能夠擄獲她們的心。

天蠍座

天蠍女猜忌心強，且獨佔欲旺盛，為了感情可能不惜說謊或耍小心機。因此要和她們順利交往，需要心胸寬廣，且忠貞不二的男性才有機會。

射手座

射手女個性樂天活潑，不喜歡把事情想得太複雜，所以和想法消極的人絕對合不來。需要和她們一樣達觀，並且能帶來許多生活經其的男性才合適。

魔羯座

魔羯女性格傳統、認真，嚴以律己也嚴以律人，同時內心也有著一定的野心。想和她們順利發展，就得抱持著繃緊神經，不容一絲懈怠的態度。

水瓶座

水瓶女具有挑戰精神，而且喜新厭舊，總是追求大小事都要有創意才好。因此若是想法特別的男性，可說是正中她們的下懷。

雙魚座

雙魚女可說是十二星座中，最拿撒嬌沒辦法的類型。重視感情的她們，也需要一個同樣重視，能夠回應她們情感的存在。