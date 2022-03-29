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好運來幫忙！4月財運TOP5出爐：天秤有大財富、巨蟹地位提升

聯合新聞網 / 安妞‧星座
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孜孜不懈、默默耕耘，現在物價齊漲，不多努力為自己增加財源，會使得自己的實質收入銳減。許多人會兼職上班、有人買賣投資股票，也有人當起老闆，經營小本生意，不論是哪一種，都是為了自己的生活而努力。若是能依照自己的運勢來努力，靠著好運來幫忙，相信能事半功倍的。這篇就來看看4月的前五名財運星座吧！

TOP5天秤座

天秤座這個月的行星相位明顯比上個月好很多，而且會有很多「大財富」出現，像是投資買賣、或是生意上的來往，不過都需要與別人「合資」才會有賺錢的機會，更可能出現翻倍賺的情況哦！另還也有意外之財的出現，例如之前申請的財務，包含一些原本就不期待的財務，會有突然被通知的消息，這個月請記得抱懷感恩的心來使用這些財富哦！

TOP4 牡羊座

如果有進行投資與投機類的牡羊座，在這個月是不錯的時機點。若是股票、基金，或是高風險的，只要記得一個原則「打帶跑」，要賺錢的機會很高，而且切記不可留戀，別想追高追低，因為這個月的你們，出現「大財」的機率很高，可以短期內賺很多，爆發戶有可能就是你們。只是財運變動很快，但若不留意或太貪心，一直想追加買進的，則是相當危機，記得要當機立斷，入袋為安。

TOP3 巨蟹座

巨蟹座在上半月的社會地位，相較於上個月有明顯的提升，也因此受到許多重視，當然也因此背負了不少的責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為巨蟹座帶來不少財富。比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的，若是能精益求益，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。

TOP2 魔羯座

4月份開始受到太陽及水星的影響，會變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂，或是大樂透這上面，也許會有更多靈感。除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。

TOP1 處女座

處女座有木星跟金星的幫忙，使得事業發展及合夥關係方面，有更高的成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生就學或想出國留學的，當然也想外出旅行的，都有相當高的機會可得到經濟上的協助哦！這個月主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。

財運 大樂透 運勢

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