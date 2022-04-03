殺破狼周運勢／射手成職場重要人物 雙魚增許多追求者

殺破狼2022年4月4日～4月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的冥王星相位良好，同時太陽與水星在命宮呈現合相，工作效率提升，在職場表現亮眼，許多事情自行決策即可，可在短時間內有條不紊地解決煩雜事務。

感情運方面，金星進入心靈宮位，與木星、海王星齊聚，與暗戀的對象有許多曖昧的互動，喜悅藏不住，週遭的人都感覺得到你戀愛了。某些白羊座的秘密戀情終於可以公諸於世，感覺輕鬆許多。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與土星呈現合相，不小心踩到他人的地雷，與某些人不歡而散，或莫名其妙被朋友封鎖。此時該檢視自己是不是太過自我中心，別人提醒的事情都沒放在心上。

健康運方面，太陽與水星合相在命宮，依然要當心著涼感冒，或是病毒感染，引起呼吸系統的問題。注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩的症狀，不要輕忽。

金牛座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，與木星、海王星齊聚，交際應酬的邀約變多，多參加一些社交活動，可拓展一些人脈。某些金牛座則是遇到貴人幫忙，有些麻煩的問題可順利解決。

感情運方面，在心靈宮位的太陽與水星相位良好，暗戀的對象雖然暫時出差到外地，但定時都會傳訊息給你，感覺對方好像也在乎著自己，某些金牛座則是與靈魂伴侶有許多深層對話的機會。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與土星合相在志業宮位，工作量越來越多，擔任的職務吃力又不討喜，會有轉業的念頭。某些金牛座目前正轉換到新的工作領域，必須重新學習許多新的技術。

健康運方面，天王星持續在命宮行進，內分泌與腺體的慢性疾病徵狀浮現，注意飲食與作息正常。太陽與水星持續在心靈宮位行進，會因為一些事件嚴重失眠，精神狀況較為不佳。

雙子座：

整體運勢

工作運佳，金星進入志業宮位，與木星、海王星齊聚，順利進入某個大型組織工作，職場氛圍輕鬆愉快。某些雙子座自行創業十分成功，業績長紅，穩定經營下去，未來極具發展性。

人際關係方面，水星與太陽合相在人際關係宮位，會參與一些研討性質的團體，從人與人之間的對話與交流中獲得許多寶貴資訊與知識。某些雙子座則是有許多交際應酬的邀約，需要與朋友約出來聊八卦。

本週須注意的部分

學業運方面，火星與土星合相在學業宮位，作業與報告累積太多，到了截止期限前才趕工，已經來不及了。某些雙子座沒有時間好好準備考試，成績不理想，課業壓力較大。

感情運方面，天王星在心靈宮位行進，煞到某位個性特立獨行的人物，但這種感覺又不想被別人知道。冥王星持續在慾望宮位行進，會以親密關係表現出自己強烈的佔有慾，但對方對你的需求似乎沒有認真看待。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，太陽與水星合相在志業宮位，與上司、同事、客戶溝通順暢，工作效率也因此變好，工作能力受到許多人肯定。某些巨蟹座會提早把預定的工作完成，也因此多了很多休息時間。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與學業宮位的木星、海王星有良好連結，和喜歡的人一起研究共同的興趣，兩人情感可因此更富知性。單身的巨蟹座會愛慕上自己的指導者，對方似乎也對你有好感。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與土星合相在財務宮位，突然多出一筆預期外的支出，金額不少，幾乎把你的積蓄都消耗掉，造成你的經濟狀況捉襟見肘。有投資習慣的巨蟹座，投資標的指數不斷下探，帳面上嚴重虧損，會需要設下停損點。

健康運方面，火星與土星合相在疾厄宮位，依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，慢性疾病惡化，會需要動手術治療。這段時間火氣較大，容易嘴破、長痘痘。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入財務宮位，與木星、海王星齊聚，偏財運佳，可買彩券試試手氣。消費購物會因為促銷活動，獲得自己覺得很喜歡的贈品。有投資習慣的獅子座，會抓住重要的時機進場重新佈局。

工作運佳，在志業宮位的天王星脫離不良相位影響，經營副業獲得肯定的評價，逐漸會有收益進帳。某些獅子座職場的小人離開目前的職務，不需要再與這樣的人共事，整個職場瞬間清爽許多。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與土星合相在感情宮位，和交往對象總為了同一件事吵架，對方已感到心累，會在此時提出分手。某些獅子座則是被喜歡的人封鎖，原因自己也清楚，確定無法挽回這段關係。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與木星、海王星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，喉嚨發炎。某些獅子座則是過度操勞，肝指數飆高，精神狀況正處於臨界點，需要很多時間休息。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與木星、海王星齊聚，被喜歡的人捧在手心上寵愛，目前情感狀態十分幸福。某些處女座突然被有好感的對象告白，兩人以閃電般的速度正式交往。

金錢運方面，水星與太陽合相在財務宮位，消費購物善用信用卡的點數，可獲得划算的折扣。有投資習慣的處女座，會得到可靠的內線情報，在此時買進，短線可期。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與土星合相在工作宮位，職場人手不足，一人必須同時處理好幾種事務，每天都必須加班，卻得不到老闆的體恤，工作時很厭世，想離職換工作。

健康運方面，火星與土星合相在健康宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害。工作嚴重過勞，各種慢性疾病病徵浮現，有些問題嚴重惡化，甚至需要動手術治療。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與木星、海王星齊聚，會承接一項光鮮亮麗的任務或案件，甚至會與知名人士合作，感覺有些飄飄然。某些天秤座則是暫時代理主管職，工作表現受到高層肯定。

金錢運方面，在財務方面的天王星脫離不良相位影響，會有零星的外快機會增加收入，不無小補。有投資習慣的天秤座，短線操作看似賺得不多，累積起來其實存到了不少錢。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與土星合相在戀愛宮位，與交往對象之間存在的問題一直不見對方有誠意解決，經常為同樣的事吵架。目前正在懷孕的天秤座，胎兒的狀況不穩定，讓你十分擔憂。

健康運方面，金星進入健康宮位，與木星、海王星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，喉嚨容易發炎。工作常常加班熬夜，交際應酬較多，注意肝臟問題。代謝狀況變差，稍不節制就發福。

天蠍座：

整體運勢

感情運佳，金星進入戀愛宮位，與木星、海王星齊聚，在某個場合邂逅令自己怦然心動的人，對方也似乎對你有好感。感情穩定的天蠍座，與戀愛對象幸福甜蜜，懷孕機率高，孩子會在期待與祝福之中誕生。

工作運方面，太陽與水星合相在工作宮位，工作效率提升，表現優異，會成為眾人矚目的焦點。某些天蠍座最近在職場說話很有份量，許多事情經過你去交涉與斡旋都能達到目的。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與土星合相在家宅宮位，與家人總是為同樣的事情在爭執，關係不佳。某些天蠍座的家人身體狀況不理想，甚至需要住院、動手術治療，得長時間陪在身邊照顧。

健康運方面，水星與太陽合相在健康宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統的問題，此時也是氣喘、過敏性鼻炎好發的高峰時期。注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩等相關症狀時，千萬不可輕忽。

射手座：

整體運勢

感情運方面，太陽與水星合相在戀愛宮位，與戀愛對象有說不完的話題，每天都生活得十分愉悅。有曖昧對象的射手座，會很自然坦白地跟對方告白，雙方會正式交往。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，在不穩定的產業中，地位反而穩定下來，成為人人傾羨的目標。某些射手座則是常常完美地處理緊急事件，反應機智，成為職場不可或缺的重要人物。

本週須注意的部分

交通運方面，火星與土星合相在交通宮位，出門遠行容易遇到突發事故，使你受困在某個區域動彈不得。此時要當心與人發生行車糾紛，或被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

學業運方面，火星與土星合相在溝通宮位，吃了一個悶虧，心中感到很不舒服，又必須忍耐，等待一些問題解決後，才能將這些不滿說出來。某些射手座與週遭的人溝通不良，因為你根本不想跟人溝通。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入面試宮位，與木星、海王星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就可以收到錄取通知。想報考公職人員的摩羯座，可順利通過考試，進入公務單位服務。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，突破許多限制，終於跟喜歡的人順利交往、同居。某些摩羯座突然煞到某個偶像明星，但週遭似乎沒人可以參與討論，有點寂寞。

旅遊運佳，金星進入旅遊宮位，與木星、海王星齊聚，連假期間會有機會出門旅遊，食宿都十分高級，在高級飯店裏享受自然美景。某些摩羯座則是有出差的機會，差旅待遇會十分優渥。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星與土星呈現合相，會有預期之外的支出，使得生活費用捉襟見肘。某些摩羯座則是一直買不到某種特定品牌的生活必需品，感到十分焦慮。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，與木星、海王星齊聚，薪資會微幅調整，每個月的收益增加，不無小補。某些水瓶座則是會購買到某種限量發行的商品，可以保值，甚至在市場的價值瞬間翻倍。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星相位良好，某個人總是能說中自己的心事，彷彿就像住在你心裡頭一般，是生命中非常重要的靈魂伴侶，即便兩人身份不適合交往，也不想放棄。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與火星合相在命宮，在職場的職務吃力不討好，每天都要加班，要承擔的責任也非常沈重，即便表現良好，也似乎無法獲得獎勵，一旦犯下一點錯誤，受到的指責卻比別人多。

健康運方面，土星與火星合相在命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害。此時會是慢性疾病好發最嚴重的時期，許多病徵浮現，身體經常不適，甚至需要動手術治療。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，金星進入命宮，與木星、海王星齊聚，桃花旺盛，會有許多追求者對你示好。感情穩定的雙魚座，被喜歡的人寵溺，每天都沐浴在幸福之中，享受戀愛的甜蜜。

金錢運方面，太陽與水星合相在金錢宮位，除了本業之外，還有許多賺外快的機會，收益增加，會是生活十分富裕的時期。某些雙魚座則是善用各種折價券，購買生活必需品，可省下許多錢。

工作運方面，金星進入命宮，與木星、海王星齊聚，在工作領域能充分展現才能，或是發揮個人魅力，成為眾人矚目的對象。某些雙魚座可獲得難得的表現機會，在職場上一戰成名。

本週須注意的部分

健康運方面，金星進入命宮，與木星、海王星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，造成喉嚨發炎。代謝狀況不佳，有發福的傾向。土星與火星合相在精神宮位，心情沒來由地感到沮喪或提不起勁，會是心理疾病好發的高峰期。

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