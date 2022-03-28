12星座誰有春天桃花運 射手要放下面子、第一名有「社內戀愛」

一段令人驚喜的邂逅，往往都是日後長久感情的開端。日本網站「beauty news tokyo」最近就以星座分析，分享在2022的春季時光，各星座的邂逅運勢排名會是如何。

第12名 處女座

比起在意他人，處女在這段期間更適合審視自我，找到自己的優點在哪，會比急著認識人更為重要。

第11名 金牛座

金牛在這時會碰到性格纖細，和第一印象不同的異性。這時可能會因為反差而在心中激起情緒，但是否會轉化成感情，則依據之後的狀況而定。

第10名 雙魚座

會碰上眼光相當細緻的人，自己的一些小地方都會盡在對方的掌握之中，而因此影響兩人的未來關係。

第9名 射手座

在碰上困難時，如果挺起勇氣求助於相關單位，或許能遇見想不到的知心伴侶。不過要是自己礙於面子不肯行動，緣分也就不會發生。

第8名 巨蟹座

在內心空虛時，可能會藉由著交友軟體找尋對象，不過通常都沒辦法留下什麼完美的結果，頂多當當朋友就可以了。

第7名 牡羊座

在公開場合與人交流時，有機會得到他人崇拜尊敬的目光。但這並不代表你與對方的個性契合，更有可能會成為壓力的開端。

第6名 雙子座

或許會在感情沒那麼好的人之中，找到人生中的重要伴侶。是否能夠走得順利，則端看自己有沒有深入瞭解對方。

第5名 水瓶座

會在公務之類的場合，遇上能將自己想法往好方向改變的人。如果能夠更加仔細觀察對方，將能得到更多收穫。

第4名 獅子座

將會在職場或辦正事的場合，遇上能夠瞭解並肯定自己的人，能有助於抒解平時的沉重壓力。

第3名 魔羯座

在個人事業上，會遇上引領自己做出重大改變的人士存在。不過和對方保持工作上的關係就好，不宜過於踏入私人領域。

第2名 天秤座

藉由同性朋友間的管道，會碰上能夠提點關鍵，幫助自己進步的人。在享受成長的樂趣下，和對方也會越談越起勁。

第1名 天蠍座

將會在職場或者常去的地方，遇上能夠愉快相處玩樂的人，而且過程中也會收到許多稱讚，讓自己的信心更上層樓。