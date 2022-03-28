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唐綺陽星座運勢週報：牡羊成話題人物 處女電力滿天飛
【唐綺陽星座運勢週報3/28-4/3】
重要星象：
水星趨近太陽，金星水瓶衝刺，火、土將合相，木、海將合相，木星快跑20-21度。
水星趨近太陽，牡羊座成為話題人物，眾人對頭部、外型等討論度高。金星水瓶衝刺，自我感覺不太良好，或在社交中感到挫折，面對批評指教，無須過度自責，當心遇到以自我為中心的人。火、土將合相，為責任義務而忙碌，酸民、網路亂象問題，值得多加關注。木、海將合相，身心靈界、受難者、慈悲人士成為焦點。木星快跑20-21度，出生星盤有行星20-23度者，將有放大的能量，凸顯與「癮」相關的問題，應多加當心、避免酒駕。
工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚
雙子：按部就班別著急，好好把事情完成
獅子：尋求專業人士協助，該花的錢要花
天秤：過去的努力即將迎來收穫
雙魚：收到許多指令，或遇到強勁對手
桃花注意：巨蟹、處女、天蠍、魔羯
巨蟹：展現親切與智慧，桃花機會多
處女：電力滿天飛，有兩情相悅的發展
天蠍：容易因不熟悉而心生排斥
魔羯：機會來自工作，或常有連結的人
財運注意：金牛、水瓶
金牛：可多方嘗試、平均分配理財管道
水瓶：適合處理與銀行相關的事宜
健康注意：牡羊、射手
牡羊：建議健康檢查，找出不對勁的原因
射手：避免太過忙碌，無限制的消耗自己
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