小孟塔羅：疫情重創、俄烏戰爭爆發！2022要改變什麼才能擁有好財運？

疫情邁入第三年重創全球經濟，再加上近期俄烏戰爭的爆發，國際原油、天然氣價格的波動，導致民生必需品、食品、油價接連上漲。影響全球供應鏈的問題仍在，外資又對台股造成傷害，內憂外患下該如何扭轉乾坤。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022要改變什麼才能擁有好財運？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Wallace, Jayne(The Crystal Power Tarot)

A：從投入熱愛轉成理性看待。(太陽牌正位)

牌面四周圍繞向日葵與玫瑰，矮牆上是散發金色光芒的太陽。

A：從投入熱愛轉成理性看待。(太陽牌正位)

這張牌表示在2022年，當你面對熱愛的事物時，要能適時做到保持距離，否則你可能會跟著感覺走，所花費的錢也未必能都返回。其實這件事情的關鍵在於，你的理智是否能戰勝感性。畢竟人在熱忱的事情上，很容易被感覺給沖昏頭。小孟老師在此提醒你，懂得理性分配經濟，才不會因熱愛而失去財富。

B：從賭注未來轉成穩健收益。(星星牌正位)

牌面女子雙手拿著相同水壼，並把裡面的水倒向水池與大地。

B：從賭注未來轉成穩健收益。(星星牌正位)

這張牌表示在2022年，你相信未來會更好的投資上，會帶給你不如預期的翻車。儘管你自認做了嚴謹的判斷，但世事總是難以預料的。這就如同曾經的希特勒，沒想到自己會慘遭滑鐵盧，過去的成功並不代表未來。小孟老師在此提醒你，將心思放在穩定收入的投資，別小看了一來一往之間的得失。

C：從向外索求轉成向內深造。(皇后牌正位)

牌面女子手撫摸著懷孕肚子，四周蝴蝶紛紛往她的方向飛舞。

C：從向外索求轉成向內深造。(皇后牌正位)

這張牌表示在2022年，別讓生活中經歷的不快，發洩在報復性消費上。因為你終究會發現到，這個看似對自己好的行為，僅能獲得為期不長的快樂。為了延續這短暫的美好，你只能持續不斷的花錢，錢散光後心是否會有安寧呢？小孟老師在此提醒你，把生活的歷練當作課題，學成的日子到來你將化蛹成蝶。

D：從執念不放轉成明辨真相。(教宗牌正位)

牌面女子上衣是本翻開的書，位於腹部的位置出現一朵蓮花。

D：從執念不放轉成明辨真相。(教宗牌正位)

這張牌表示在2022年，你太執著住在心裡的人事物，為了實現夢想或力挽狂瀾，不惜花錢尋求他人的幫助。然而千里馬易得伯樂難尋，就算找到有力人士助一臂之力，也難以改變原本存在的問題，錢花了道理是否會懂呢？小孟老師在此提醒你，儘管金錢能解決許多事情，但不是每件事都能用錢解決。

E：從處處受限轉成海闊天空。(愚者牌正位)

牌面男子扭頭看著手上的花，腳筆直走往如同宇宙般的開口。

E：從處處受限轉成海闊天空。(愚者牌正位)

這張牌表示在2022年，你受限在不對的環境中，卻仍想闖出一番作為，到頭來終究事與願違。無論你是基於不甘心，還是你真想要證明自己，其實問題並不在你身上。就好比魚想學猴子爬樹，牠將難以看到自身價值。小孟老師在此提醒你，山不轉，路轉；路不轉，人轉。此路不通就換條路試看看！