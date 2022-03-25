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心理測驗／這三根線是樹枝還是觸角？ 測出自己與發大財是否有緣
賺錢發財是許多人的夢想，然而正所謂「性格決定命運」，不是每個人都有著成為有錢人的心態特質。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己和財神爺的緣分究竟有多高。
請問：看著這張圖片，你認為它是什麼呢？
A 頭髮
B 噴水
C 樹枝
D 昆蟲觸角
看成A頭髮的你，發大財的緣分為30％。頭髮是會緩慢生長的東西，反映出你是能夠每個月固定儲蓄，慢慢累積財富的人。雖然這種方式不容易讓你瞬間家財萬貫，讓你與發大財幾乎無緣，不過平凡的努力堆疊起來，過上安穩幸福的日子倒也不成問題。
看成B噴水的你，發大財的緣分為70％。強而有力的噴泉，反映出你擁有適合創業當老闆，或者額外從事副業賺取外快的才能，能夠比一般人有著更多的收入。不過錢財在你手上，花起來也毫不手軟，可說是來得快去得也快，如果稍加不注意，開源再多也很可能在瞬間花得精光。
看成C樹枝的你，發大財的緣分為10％。無論是一根還是好幾根樹枝，都很難想像得到能有什麼用處。就像你雖然心懷遠大的發財夢，但總因為錯誤的方式，導致自己離財富越來越遠。雖然令人遺憾，不過想辦法找尋正確的方法，或是向成功的人拜師學習，還是有扭轉乾坤的機會。
看成D昆蟲觸角的你，發大財的緣分為100％。觸角同時也是昆蟲的感應器官，代表你在能夠賺錢的時機出現時，就會毫不猶豫地展開行動，順利笑納大筆財富。只要持續這般旺盛的行動力，財源滾滾的日子也會常伴身邊，可說是和財神爺最有緣份的類型。
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