投入心血前必看！12生肖「投資失利」重要關鍵

投資有風險，應該加倍謹慎，這是大家都知道的事。不過，自己操作時，總是認為倒楣事不會輪到自己頭上，所以往往放任風險不管，直到災難降臨，才後悔不已。其實，12生肖雖然都有可能遇到投資失利，但面對投資盲點，卻各有各的「死穴」。科技紫微網現在就來為大家揭曉，每個生肖的死穴各是什麼，可千萬別鐵齒啊！

生肖鼠

緊張過度，自廢武功

雖然生肖鼠具有不貪心的優點，也保有警戒心，會經常關注市場最新動態，因此不容易遇上大波段的風險而渾然不覺。然而，敏感神經太發達，一遇風吹草動，就開始擔心虧損。所以只要投資標的略有盈利，就想儘快落袋為安，常因此錯過更大漲幅而捶心肝。

生肖牛

相信自我，對抗專業

十二生肖中相對冷靜理性的牛兒，多願意尋求專業協助。然而，他表面上會接受理專或是投顧的意見，實際上卻總想證明自己的眼光也不錯。所以每每在研究分析之後，便開始依自己的想法逆勢而為，即使出現負數，他還是堅信時機未成熟，市場會還他公道，直到大賠才會清醒。

生肖虎

價值取向，短期修正

投資出手有些虛榮取向，即使本身不懂，也要擁有時下最火紅的投資標的，寧可賺頭不高，但不能空手等待。跟人聊天時，談到投資產品就猶如談到自己的寵物一般，在乎血統和價格，認為好東西自然有長遠價值，因此不怕買貴。這種人最容易在本益比修正時受到教訓。

生肖兔

狡兔三窟，照料不及

信奉「不要將雞蛋放在同一個籃子」理論，會為了分散風險而採取較複雜的投資方式，甚至連種類也多多益善。然而各種產品性質不同，每種都需要花心血去關注，最後就會弄到自己疲累不堪，形同放養，連利空出現也疏於照料與反應。總要等到存款數字少了一位數，才發現大事不妙。

生肖龍

野心太大，紙上富貴

對於財富自由的標準比一般人更高，造成投資時對於獲利率的設定容易眼高於頂。然而，一次想賺足15%，遠比賺3次5%更具難度，若遇到空頭趨勢，生肖龍可能因為獲利太低而不滿足，就在繼續撐下去的過程中，原本可以掌握的賺頭也成了過眼雲煙。

生肖蛇

貪婪霸氣，梭哈對賭

生肖蛇容易把賺取蠅頭小利看做是浪費時間。他的預期回報率多半從2成開始起跳，看似格局非凡，但若不具專業背景，等於是將營業廳當成了賭場。儘管運勢好時可能有傲人獲利，但他不會就此收手。在沒有嚴謹控管資金的情況下，大賠永遠超過大賺的可能。

生肖馬

隨興所至，游擊作戰

投資較缺乏計畫和整體性，只要看到能賺錢的都想嘗試，出手的機會與頻率過多，造成他無暇也無力弄清楚手上產品特性。也因為吃這山望那山，即使有時間，多半會用來關注其他賺錢機會，而不願下功夫做足功課，最後很容易導致場面失控。

生肖羊

執著不放，永不妥協

面對投資時常顯得強硬頑固。尤其當行情偏離原先預期時，不但會自我安慰，甚至還會加碼買進攤平，同時暗自慶幸有低點可以追加補貨，將來回報必然更可觀。等行情已然腰斬時，不但不會被打醒，反而更抱定了長期抗戰的必死決心，精神可歌可泣。

生肖猴

善於比較，沉不住氣

看到季報不如預期，或新聞有負面訊息時，當初看好的原因就瞬間消失；發覺親友投資賺錢，自己卻沒賺到時，立刻調整標的，美其名為機動檢討，實際上只是想換換手氣，找個跟自己磁場相合的投資管道。在尋尋覓覓中，不知不覺積小敗為大敗。

生肖雞

急功近利，怕東怕西

投資敏銳度雖高，可惜欠缺細水長流的耐性。對出手時機的判斷大致沒問題，但常因為擔心夜長夢多，而用短線操作來規避風險，也好同時增加落袋為安的踏實感。然而這麼做的結果是耗損時間精力，弄得自己疲憊不堪，常常還沒獲利，就砍掉重練，白忙一場。

生肖狗

誤信專家，缺乏紀律

深知基本、技術和消息面的重要，所以投資前很喜歡做功課。然而，把財經專家的話奉為圭臬，信任過頭，為了擴大獲利，砸鍋賣鐵，投入過多。當預測失準時，卻又不執行專家提到的停損動作，真是話聽一半，錢賠全部。

生肖豬

從眾心理，預設立場

投資時偏愛走人多的路，認為群眾眼睛是雪亮的，能吸引大多數人注意的物件必然具有後續想像空間。即使察覺不對勁時，眼看大家仍然繼續持有，就仍然緊緊跟著，深怕錯過賺錢機會。最容易被市場坑殺，但被割韭菜後，還是難記教訓，會一再重蹈覆轍。

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