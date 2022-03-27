心測：描繪未來藍圖！實現夢想就靠「這項能力」

人都需要有夢想，有了夢想，就有了前進的方向與動力。試著用線條描繪出你的未來藍圖吧！科技紫微網將助你一臂之力，從描繪的線條中預測你實現夢想的能力落在哪個方向。要好好把握自己的能力，成就未來喔！

請在以下鉛筆畫中，選擇一個你最喜歡的圖案吧！

圖片來源：科技紫微網

結果分析：

選圖1：

你選擇的是愛心形狀的鉛筆畫，這說明你有一顆柔軟、慈悲的心靈，愛的能量很強，願意付出愛，也容易獲得愛。所以，你實現夢想主要就是靠「愛」的能力。由於你人緣良好，常得異性助力；未來也有機會獲得伴侶的助力。追求成功的路上，有「愛」相伴，一路生花，充滿希望。

選圖2：

這條曲折向上延展的箭頭，代表的是一種積極向上、百折不撓的心態。從你的這個選擇來看，你充滿勇氣、不怕挫折，在實現夢想的路上，你主要靠堅強的毅力、積極的行動力，以及對挫折的忍耐力。這些能力將能助你打造優秀的實力，讓你開創未來不是夢。

選圖3：

你選擇的是圓形的鉛筆畫，這說明你心態平衡良好，而且人脈拓展力頗強。你在待人處事上圓融得體，逐夢的路上易獲得貴人助力。擁有人脈並運用人脈，將讓你在追求成功的路上如虎添翼。好好把握這項能力，就有很大的機會夢想成真。

選圖4：

一顆金光閃閃的太陽普照大地，代表你的心中有陽光與溫暖。你的心態積極向上，遇事多能樂觀看待，又樂於助人，因此也多能得人助。從你選擇的這個鉛筆畫來看，你在追求成功的路上有機會依靠行動力、感染力、以及自信心的優點，讓夢想成真，前途一片光明。

描繪藍圖，逐夢未來。保持良好的心態，挖掘內在儲藏的無窮能量，讓未來可期！

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