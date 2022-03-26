快訊

改變戰略？俄：首階段任務完成 將「解放」頓巴斯地區

隔17年修憲爭議非最大 卻首度挑戰天關大魔王

測字：升遷還是感情好消息 今年你有「事半功倍」的好運？

科技紫微網 / 科技紫微網
測字：今年你有「事半功倍」的好運？(圖片來源：Shutterstock)
測字：今年你有「事半功倍」的好運？(圖片來源：Shutterstock)

進入2022年，你最想做的事情是什麼呢？拚事業？賺大錢？每個人的願望當然都不同，但每個人都會希望努力有代價，最好能得到超乎預期的收穫！今天科技紫微網就用測字來為大家解讀，今年你將在哪方面迎來「事半功倍」的好運？

選項：

圖片來源：科技紫微網

測字結果：

一、選擇「鴻」字
這個字預示你今年將迎來官職升遷方面的好運。「鴻」是「江」邊「鳥」，冬去春來時，鴻雁方會飛落江邊，預示好事即將來臨。

鴻鳥飛翔的軌跡是由低處逐漸進於高位，因此「鴻」字暗示著你的事業將漸入佳境，或者可迎來官職升遷。換一個角度來看，此字也可是由「水」、「工」、「鳥」三部分做成，鳥兒要想自由自在的在水面上飛翔，必須先下工夫，才能達成所願。

二、選擇「運」字
這個字暗示你今年的好運藏在出行、出差中，只要多走出去，獲得好運的機率就會越大。

「運」字的「」象徵行動，如果你宅在家裡，或者行為故步自封，就可能錯失良機。此字右邊的「車」代表著出行的交通工具，「冖」就像是為你遮風擋雨的傘蓋，預示著外出行進途中易得到貴人的相助。

三、選擇「自」字
「自」字是一個獨立的整體，選中這個字，預示著你今年的好運會來自你先前的努力。辛苦付出總算沒有白費，到了收穫成功的時候了。這個字的字形就像是一層一層堆砌起來的高樓，上面的一撇就如勝利者的旗幟，「目」字則是高樓的主體，每一層都踏實穩健。

對你而言，2022年會是一個付出就易得回報的年份。「自」字給你的提示是任何事情都需要認真對待，少了其中任何一部分，都達不到勝利的彼岸。

四、選擇「來」字
選中「來」字，預示你今年在感情方面會有好消息傳來。無論是單身還是已有伴侶，感情都將成為你今年最大的慰藉。從字面上來說，「來」字有發生、來到之意，這對單身人士是一個很好的暗示，它是在告訴你，有緣人會來到你的身邊。

從「來」字的結構來分析，它就像是一把撐開的大傘，穩固而寬大，說明「家」會成為你最溫暖的港灣。「來」字下面的一撇一捺為「人」字，預示著家中有添丁之喜，有懷孕打算或開展新計劃的人，先恭喜你囉！

【延伸閱讀】

今年如何事半功倍？流年神解讀

日本占術】鑑定未來命運大事

科技紫微網

科技紫微網 單身 日本

延伸閱讀

2022年生肖桃花榜單：誰能紅鸞星動擁有幸福？

塔羅：想修成正果！今年適合結婚嗎？

存錢趁現在！哪些生肖最近八方來財 未來會走下坡？

心測：你能擺脫目前遇到的困境嗎？

相關新聞

測字：升遷還是感情好消息 今年你有「事半功倍」的好運？

進入2022年，你最想做的事情是什麼呢？拚事業？賺大錢？每個人的願望當然都不同，但每個人都會希望努力有代價，最好能得到超乎預期的收穫！今天科技紫微網就用測字來為大家解讀，今年你將在哪方面迎來「事半功倍」的好運？

每日星座運勢／天秤投資多請教行家 今天財運良好

2022-03-26 牡羊座短評：心情愉悅，好運降臨。【整體運★★★★☆】有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有

心理測驗／這三根線是樹枝還是觸角？ 測出自己與發大財是否有緣

賺錢發財是許多人的夢想，然而正所謂「性格決定命運」，不是每個人都有著成為有錢人的心態特質。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己和財神爺的緣分究竟有多高。

小孟塔羅：疫情重創、俄烏戰爭爆發！2022要改變什麼才能擁有好財運？

疫情邁入第三年重創全球經濟，再加上近期俄烏戰爭的爆發，國際原油、天然氣價格的波動，導致民生必需品、食品、油價接連上漲。影響全球供應鏈的問題仍在，外資又對台股造成傷害，內憂外患下該如何扭轉乾坤。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022要改變什麼才能擁有好財運？

投入心血前必看！12生肖「投資失利」重要關鍵

投資有風險，應該加倍謹慎，這是大家都知道的事。不過，自己操作時，總是認為倒楣事不會輪到自己頭上，所以往往放任風險不管，直到災難降臨，才後悔不已。其實，12生肖雖然都有可能遇到投資失利，但面對投資盲點，卻各有各的「死穴」。科技紫微網現在就來為大家揭曉，每個生肖的死穴各是什麼，可千萬別鐵齒啊！

2022年生肖桃花榜單：誰能紅鸞星動擁有幸福？

2022年上半年是個浪漫的時節，二月先有玄彬、孫藝真宣布結婚，三月又有大S跨國閃婚，真是太甜蜜啦！你知道哪些生肖會在今年紅鸞星動嗎？哪些生肖又需要多付出努力來招桃花？趕快跟著科技紫微網一起來看看榜單！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。