測字：升遷還是感情好消息 今年你有「事半功倍」的好運？

進入2022年，你最想做的事情是什麼呢？拚事業？賺大錢？每個人的願望當然都不同，但每個人都會希望努力有代價，最好能得到超乎預期的收穫！今天科技紫微網就用測字來為大家解讀，今年你將在哪方面迎來「事半功倍」的好運？

選項：

圖片來源：科技紫微網

測字結果：

一、選擇「鴻」字

這個字預示你今年將迎來官職升遷方面的好運。「鴻」是「江」邊「鳥」，冬去春來時，鴻雁方會飛落江邊，預示好事即將來臨。



鴻鳥飛翔的軌跡是由低處逐漸進於高位，因此「鴻」字暗示著你的事業將漸入佳境，或者可迎來官職升遷。換一個角度來看，此字也可是由「水」、「工」、「鳥」三部分做成，鳥兒要想自由自在的在水面上飛翔，必須先下工夫，才能達成所願。

二、選擇「運」字

這個字暗示你今年的好運藏在出行、出差中，只要多走出去，獲得好運的機率就會越大。



「運」字的「辶」象徵行動，如果你宅在家裡，或者行為故步自封，就可能錯失良機。此字右邊的「車」代表著出行的交通工具，「冖」就像是為你遮風擋雨的傘蓋，預示著外出行進途中易得到貴人的相助。

三、選擇「自」字

「自」字是一個獨立的整體，選中這個字，預示著你今年的好運會來自你先前的努力。辛苦付出總算沒有白費，到了收穫成功的時候了。這個字的字形就像是一層一層堆砌起來的高樓，上面的一撇就如勝利者的旗幟，「目」字則是高樓的主體，每一層都踏實穩健。



對你而言，2022年會是一個付出就易得回報的年份。「自」字給你的提示是任何事情都需要認真對待，少了其中任何一部分，都達不到勝利的彼岸。

四、選擇「來」字

選中「來」字，預示你今年在感情方面會有好消息傳來。無論是單身還是已有伴侶，感情都將成為你今年最大的慰藉。從字面上來說，「來」字有發生、來到之意，這對單身人士是一個很好的暗示，它是在告訴你，有緣人會來到你的身邊。



從「來」字的結構來分析，它就像是一把撐開的大傘，穩固而寬大，說明「家」會成為你最溫暖的港灣。「來」字下面的一撇一捺為「人」字，預示著家中有添丁之喜，有懷孕打算或開展新計劃的人，先恭喜你囉！

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