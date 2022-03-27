殺破狼周運勢／射手脫單機率高 雙魚工作一躍成黑馬

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，同時在志業宮位的冥王星相位良好，即將實行一個新的事業計劃，很多作業都要獨力完成，但成就也會是一個人獨佔。新月期間，可許下有關事業、工作、成就……等相關的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，木星與海王星合相在心靈宮位，有些愛戀似乎是虛幻的，但在精神層面卻能給予自己許多的快樂與能量。這段時間會陷入不切實際的愛戀中，但只要能常常見到對方，心情就會很愉悅。

本週須注意的部分

人際關係方面，金星、火星、土星合相人際關係宮位，會刻意為了融入同儕團體，研究一些自己根本不感興趣的事情，卻發現即便跟風了大家流行的話題，還是像個局外人。

健康運方面，新月發生在命宮，與水星合相，腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子，女性則要注意婦科方面的毛病。當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統的問題。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，突然煞到某個對象，成為你振奮精神的來源，不過暫時只能暗戀對方。某些金牛座則是尋求到這輩子最重要的靈魂伴侶。新月期間，可許下與靈性愛戀相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，木星與海王星合相在人際關係宮位，有許多人給予你的幫助是無私的，他們並不需要你的報酬，而是需要有人好好將愛與美好的事情繼續傳遞下去，才是報答這些貴人的方式。

本週須注意的部分

事業運方面，火星、金星、土星合相在志業宮位，目前正在事業的轉型期，必須學習許多新的技術，或是從事自己不擅長的行業，每天都很忙碌，但越是努力，挫折感越重。

健康運方面，新月發生在心靈宮位，精神壓力很大，本週更會有一些事情讓你情緒煩悶，睡眠狀況不佳，或是容易做惡夢。天王星持續在命宮行進，注意內分泌與腺體的問題。

雙子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，新月發生在人際關係宮位，會交到有趣的新朋友，或是加入一個讓你感到愉悅的團體，這段時間在同儕間會十分活躍。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得許多貴人幫助。

工作運佳，木星與海王星合相在志業宮位，在工作領域成就斐然，獲得上司或大眾的肯定。某些雙子座正在創業階段，雖然很辛苦，許多努力都往設定的目標前進，感覺有很大的進展。

本週須注意的部分

學業運方面，火星、金星、土星合相在學業宮位，雖然有些課程對你而言十分無趣，但還是乖乖到課堂上課為佳，容易遇到較為嚴苛的老師，點名不到就當人，期末會因此拿不到學分。

感情運方面，冥王星持續在慾望宮位行進，與戀愛對象之間缺乏精神層次的交流，每次見面都好像在發洩慾望，談論的事情也僅止於現實層面與經濟層面，對目前的戀情會感到食之無味、棄之可惜。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，事業或是手上的事務會有新的進展。正在求職的巨蟹座可找到新工作。新月期間，可許下有關事業、成就、工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與戀愛對象暫時遠距了一陣子，再次相聚會格外珍惜兩人獨處的時光，小別勝新婚。單身的巨蟹座，這段時間特別空虛、寂寞、覺得冷，容易尋求一夜情尋覓短暫的歡愉。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、火星、土星合相在財務宮位，會貸款購買某種昂貴的物品，每個月的負擔加重。有投資習慣的巨蟹座，千萬不要炒短線，容易瞬間負債累累，要花很長的時間才能填補財務破洞。

健康運方面，金星、火星、土星合相在疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害。當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎。某些慢性疾病有惡化的趨勢，甚至需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢

學業運佳，新月發生在學業宮位，會在此時尋求到適合的指導者，提升你某個科目的基礎能力。某些獅子座的學業成績進步，有利於未來升學。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，新事業發展有成，在新的領域中受人矚目。在工作宮位的冥王星也脫離不良相位影響，從事一般職務的獅子座，許多事情都能自己決策，充分被授權，不再受人掣肘。

本週須注意的部分

感情運方面，金星、火星、土星合相在感情宮位，同時木星與海王星合相在慾望宮位，親密關係的需求比較高，甚至會尋求一夜情排遣寂寞，但總在激情過後，內心反而更為空虛。

健康運方面，木星與海王星合相在疾厄宮位，睡眠狀況不佳，常會藉由藥物或酒精助眠，需當心成癮的問題。代謝狀況不佳，不知不覺體重上升了好幾公斤，需要減重了。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會開發出新的被動性收入，經濟狀況有所改善。有投資習慣的處女座，可在此時重新佈局，以中長期為獲利目標，新月期間，可許下有關投資、理財、債務……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星與海王星合相在感情宮位，情感狀態穩定，兩人會想同居，或是有結婚的計劃。單身的處女座，桃花正在盛開的期間，若是對喜歡的人主動一些，雙方進展會十分迅速。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、火星、土星合相在工作宮位，目前的工作看似光鮮亮麗而且忙碌，但卻想嘗試新的可能性，不斷地騎驢找馬。或是開發許多新副業，但大多虎頭蛇尾收場。

健康運方面，金星、火星、土星合相在健康宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害機率高，喉嚨容易發炎，慢性疾病會需要動手術治療。新月發生在疾厄宮位，本週可能會吃到不衛生的東西拉肚子，女性則要注意婦科的毛病。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時金星、火星、土星合相在戀愛宮位，會被喜歡的人告白，關係更進一步。有交往對象的天秤座，懷孕機率大，會因此奉子成婚，新月期間，許下與情感關係相關的願望，會獲得新月能量祝福。

工作運方面，木星與海王星合相在工作宮位，會義務性的付出一些專業能力，或是免費為某些人服務，當然付出這些勞力的背後，是因為可以用自己的工作技術換到比金錢更有價值的報酬。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務方面的天王星脫離不良相位的影響，會因為繼承或是賠償的關係，獲得大筆資金，不過得到這些資金之前，會有一些令人困擾的問題要解決。有投資習慣的天秤座，會不斷在短期的投資中獲利，但需勤於操作與買賣。

健康運方面，天王星持續在疾厄宮位行進，會發現罹患一些與內分泌或腺體相關的慢性疾病，像是甲狀腺、以及扁桃腺相關問題，長期使用電腦工作的人會有乾眼症的徵狀。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與水星合相，承接一項在短期內就可完成的案件或事務，輕鬆地領到報酬。正在求職的天蠍座也會很快找到新工作。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星與海王星合相在戀愛宮位，與喜歡的人在心靈層面十分契合，彷彿找到前世就有緣分的靈魂伴侶。在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，原本被雙方家人反對的戀情，因為你與伴侶的誠意，關係獲得接受。

本週須注意的部分

家庭運方面，金星、火星、土星合相在家宅宮位，居住環境需要重新修繕，必須暫時忍耐某些不便。某些天蠍座入住新房，裝潢的噪音會引發鄰居不滿，必須耐心與對方溝通。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與水星合相，本週當心吃壞肚子，腸胃不適。女性則可能深受婦科問題所苦惱。容易著涼感冒，或是受到病毒感染，引發呼吸系統的毛病。

射手座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，會邂逅讓你怦然心動的對象，脫單機率高。感情穩定的射手座，與戀愛對象的關係會更進一步，雙方會有同居、論及婚嫁的打算，新月期間，可許下與情感關係有關的願望，戀情會受到新月祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、海王星與金錢宮位的冥王星有良好連結，會順利出租閒置的空間或土地，每個月獲得補貼。某些射手座會因為買賣房地產而獲利。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位影響，在正職工作之外，還會因為特殊專長而接到許多外快，或是會因著興趣，從事一些臨時性的兼職，收益不算多，但工作狀況卻是愉悅的。

本週須注意的部分

溝通運方面，金星、火星、土星合相在溝通宮位，會遇到一些不可理喻的人，只能冷處理，避免衝突。某些射手座與人發生爭執，會直接訴諸於律法，才能讓對方閉嘴。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會換新舊傢俱或家電，同時也會改變家中的陳設，生活有一番新氣象。需要搬家的摩羯座會找到理想的物件，並有效率地搬家，新月期間，可許下與家宅、家人相關的願望，會獲得良好能量的幫助。

工作運方面，木星與海王星合相在面試宮位，與命宮的冥王星有良好連結，面試新工作十分討喜，會同時被好幾個單位錄取。工作穩定的摩羯座，不論是簡報或是溝通、教學、簽約等相關事務都可順利進行。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，給了喜歡的對象獨處的空間與時間，對方反而與你更加黏膩，情感關係更愉悅。單身的摩羯座，每天都在追蹤偶像發展的進度，感覺像在談戀愛。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、火星、土星合相在金錢宮位，會需要先墊出一些資金，才能將把許多事務搞定，但此時經濟狀況並不富裕，很多錢都要花在刀口上。某些摩羯座則是預期外的支出太多，生活費用捉襟見肘。

水瓶座：

整體運勢

交通運方面，新月發生在交通宮位，會需要到異地出差，或是外派一陣子，正準備出發。某些水瓶座則是為了通勤需要，在此時購買新的交通工具。新月期間，可許下出行平安的願望，會獲得良好的能量庇佑，一路順風。

金錢運方面，木星與海王星合相在金錢宮位，生活太過忙碌，沒時間花錢，不知不覺存了很多的資金，未來會想用在旅遊上。某些水瓶座除了正職之外，副業也發展得有聲有色，收入增加，荷包滿滿。

感情運方面，金星、火星、土星合相在命宮，越是辛苦的戀情，越能激起追求的鬥志，大膽的行動與告白，似乎打動了喜歡的對象，對方開始試著了解你，並願意一起出遊約會。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、火星、土星合相在命宮，在工作單位的績效亮眼，受到高層的賞識，卻必須接受挑戰性更高、更困難的任務，每天都很忙碌，完全沒有喘息的時間。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，並與水星合相，將會有新的經濟來源，並且都是直接收取現金。新月期間，可許下與金錢、物質生活有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星與海王星合相在命宮，在工作領域中突然一躍成為黑馬，獲得自己想像不到的機會。某些雙魚座則是誤打誤撞進入一個人人夢寐以求的新興產業，未來前途可期。

本週須注意的部分

感情運方面，儘管木星與海王星合相在命宮，桃花盛開，追求者眾多，但由於在金星、火星、土星合相在秘密宮位，喜歡的對象似乎對你沒興趣。感情穩定的雙魚座則是一直沒有與週遭的人公開戀情，使得另一半感到不安。

健康運方面，金星、火星、土星合相在心靈宮位，睡眠狀況不佳，容易過度依賴藥物或酒精助眠，但每天依然感到十分勞累。同時心情會沒來由的暴躁與憂鬱，需好好關注自己，避免悶出心理疾病。

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