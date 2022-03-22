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3月26日虎年首次天赦日 命理師揭「2宜1忌」

聯合新聞網 / 綜合報導
3月26日為虎年首次天赦日，命理師揭曉民眾當天適宜及禁忌的事。記者蔡維斌／攝影
3月26日為虎年首次天赦日，命理師揭曉民眾當天適宜及禁忌的事。記者蔡維斌／攝影

3月26日為虎年第一個天赦日，從民俗的觀點來說，是上天開恩特赦、百無禁忌的大好日子，因此當天的祈禱特別靈驗。命理師柯柏成建議屆時除了煮錢水外，也能換新錢包、吃素。

柯柏成在Facebook貼文表示，過去天赦日被視為百無禁忌的一天，民眾多會挑選此時祭祀或參與婚喪喜慶等活動，「就算有錯也算無過失」。此外，他指出天赦日也適合民眾誠心思過、祈福，「向所信奉的神祇祈求赦免過錯，祈求一個全新的開始」。

當日開運方法除了煮錢水外，柯柏成說若舊錢包使用1年以上，可趁此時替換新的，且自身狀況允許的情況下，民眾也可吃素一日，「福德當然是以倍數計算」。最後他補充，天赦日雖百無禁忌，但仍有一事應盡量避免，「上天有好生之德，這一天不得宰殺動物」。

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