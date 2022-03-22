心理測驗／吃火鍋順序不容侵犯！ 瞭解自己會用什麼態度工作

火鍋料多豐盛，口味眾多，是人見人愛的美食。每個人更能根據嗜好，用自己獨特的方式來吃火鍋。日本網站「カナウ」就從吃火鍋的習慣分析，看出一個人在工作上，會用什麼樣的態度處理事情。

請問：下列四個選項，何者偏向你吃火鍋的習慣？

A 不同種類食物，按照一定的順序品嚐 B 重視外在，火鍋料在鍋內也要擺得好看 C 為了湯頭著想，下鍋的順序一定要有 D 堅持食材煮到最佳時機，才會撈起來吃

選擇A不同種類食物，按照一定的順序品嚐的你，工作態度是「積極正向」。你不容易輕言放棄，總是會扮演領頭羊的角色，要求自己也協助團隊，一同朝著目標邁進。因此有什麼重大任務需要完成，交給你准沒錯。

選擇B重視外在，火鍋料在鍋內也要擺得好看的你，工作態度是「能言善道」。你有著高人一等的口才，能夠憑藉著三寸不爛之舌，以最少的力氣取得相當的成果。即使碰上失敗，你也能從中學習經驗，轉化成下一次成功的基礎。

選擇C為了湯頭著想，下鍋的順序一定要有的你，工作態度是「堅毅不拔」。在旁人眼中麻煩不起眼的工作，你做起來卻是甘之如飴，且不輕易偷工減料，長久下來更練就一身精湛的技巧。同時你也很適合分享自身經驗，以提供後人參考學習。

選擇D堅持食材煮到最佳時機，才會撈起來吃的你，工作態度是「靈機應變」。腦筋動得快的你，碰到大家都認為棘手的事情，你卻能夠飛快想出好法子去面對，成為突破困難的關鍵。而你自己更因此樂在其中，享受工作所帶來的成就感，形成良性循環。