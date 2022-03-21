還不知道「華燈」兇手快避開！5星座超愛爆雷 雙子嘴巴守不住

熱門戲劇《華燈初上》第三季，掀起的追劇風潮，相信愛看戲劇的人，絕對是深深著迷，不論是網路還是朋友，都在討論兇手是誰，讓還沒追劇的戲迷，深怕一不小心就被爆雷。在事情還沒變嚴重之前，先來了解哪5大星座最愛爆雷吧！這樣也才好避開他們，安心的追劇。

TOP5：天秤座

天秤座善常社交活動，常常為了促進人際關係，資訊的交流總是免不了，社區裡的活動、身邊朋友的大小事、大八卦小祕密，通常都能多少略知一二。同時具有靈活的腦子，現在流行什麼事情，天秤座很少不知道的，再加上本身也很在意身邊人說話的內容，所以很多知名或不知名的事，都是默默的被天秤座知道，當然為了促進友誼，付出的訊息也不能少，特別是驚爆的內容。

TOP4：獅子座

獅子座很重面子，他雖然不是萬事通，但在別人面前，他很難承認他不知道，尤其是一部時下流行、大家都耳熟能詳的影片。所以你若問獅子座知不知道接下來影片發展的劇情？不要懷疑，大部份情況下，他通常都會知道也猜得出來，而且他還會選擇爆雷的時機點，因為他那愛現且虛榮的心，就是喜歡贏得大家的注目，別忘了，獅子座要的不是名也不是利，而是出鋒頭。

TOP3：水瓶座

水瓶座也挺搞怪的，做的事情常常不合常理，古怪又跟現實社會相反，很多事情會跟朋友分享，但對方接不接受，就不是水瓶座在乎的了。所以當一部影片的結局已經被水瓶座知道之後，請離水瓶座遠一點，除非你很想知道結局。特別是你千交代萬交代，請他別透露劇情的發展，你則是更要小心了，因為你永遠不知道外星人會有什麼令人驚訝的行為。

TOP2：牡羊座

牡羊座就是太衝動了，有時候真擔心會闖禍。火象的牡羊原本就很熱情，愛聊天，又喜歡交朋友，而且天生就是話題王，很會找話題聊天，很多事情被他們知道了，他們就會按捺不住內心的衝動，跟很多人分享。而且他們有種優越感的傲慢，就是喜歡搶第一，喜歡說一些別人不知道的事情，其實牡羊只是很單純的想要分享訊息，但有時候真說太快，不該講的也講了。

TOP1：雙子座

雙子座具有蒐集資訊的能力，論速度是最快速，論資訊量也是最多的，這時候，只要知道的事情一多，雙子座的嘴巴就幾乎是守不住了，經常性的會忍不住跟別人說。最主要是雙子座真的很愛講話，也喜歡告訴別人自己知道的事情，雙子座最愛跟別人說：「這件事，我只跟你說」，也最喜歡聽到別人說：「你怎麼連這都知道」「你好厲害哦！」如果想提前知道訊息，找雙子座就沒錯！