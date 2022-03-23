我不是矛盾，而是你看不懂 - 談談六種矛盾的雙星組合

「矛盾」是一個非常負面的形容詞。

怎麼說呢?

當人們被他人形容成「矛盾」時，總想極力辯解，聲稱自己是因為某些原因，承受某些外來的壓力或是陷入某種兩難的情境，才會產生他人口中的矛盾。

「矛盾」也隱含著不理性、不正常、不合邏輯的意象；為了要維護自己是正常、理性的形象，當然要極力解釋。

但是，有沒有一種可能: 「人本來就是矛盾的」?

或是「矛盾就是一種本能，讓我們可以適應環境」?

每一顆主星都有一些符合普世價值的特質，矛盾的原因也可能是人們需要一些藉口，讓自己對於所做的事感覺良好，自覺合乎邏輯(自己的邏輯)，又被社會大眾(身旁的其他人)所接受。

哪一些人看起來特別矛盾，但又活得理直氣壯呢?

太陽太陰

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從意象上來看，太陽太陰(月亮)所產生的矛盾應該是明顯而且容易理解。

太陽是發光體，太陰卻不發光，靠著反射太陽的光亮讓世人看見它的存在。

所以太陽的個性張揚，有點小事就唯恐天下不知；太陰則是內斂、行事低調不欲人知。

太陽帶有熱度，所以稱為驕陽，因此太陽的個性較為熱情；太陰不帶熱度，所以稱為冷月，因此太陰的個性走的是陰柔的路線。

在命理的理論中，紫微與天府分別為北斗及南斗的主星，太陽和太陰則稱為中天主星，頗有和南北斗主星分庭抗禮之意。但是中天星系兩大主星同宮，並未帶來如預期般的加乘效果；最常上演的戲碼是「冰與火之歌」- 忽冷忽熱、冷熱無常。

太陽和太陰雖然都重視家庭以及家人，但是在人生的價值觀及方向上卻截然不同。

太陽重視事業、重視朋友、重視群體，需要將自己置放在某個群體中，感受自己身是群體的一部分，並做出貢獻、產生價值，以及享受這個群體帶給個人的好處及榮耀。這個群體可能是同學會、校友會，也可能是獅子會、扶輪社，或是各種商業團體、菁英組織，當然也可能是幫派。

對太陰來說，最重要的群體就是家人；無論是原生家庭或是自己所組成的家庭，家庭就是自己的全部。對工作事業並不像太陽那麼重視，只要有積蓄、有房可住(重點是房子必須在自己的名下)、可以遊山玩水、悠閒過日子，太陰就已心滿意足。

因此，太陽太陰同宮能不矛盾嗎?

想拚事業又放不下家庭，想全心照顧家庭又擔心自己沒有價值、沒有成就；有時情緒高昂、充滿活力，有時又多愁善感、傷春悲秋。

太陽太陰也是難纏的人物，畢竟手握冰與火兩種性質截然不同的武器，可以伺機而用。居於劣勢時，用太陰以感性做為訴求，緩和氣氛、博取同情。熬到順境時，太陽開始發光發熱，張揚之氣油然而生，得理則咄咄逼人，就算無理取鬧，也是氣勢驚人。

廉貞七殺

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如果從五行的角度來看廉貞七殺，也頗為耐人尋味。廉貞屬火，七殺屬金，金與火本來就是相剋。因此如果從負面的角度來詮釋，廉貞七殺的組合應該叫「以火熔金」；但是也有比較正面的說法，叫做「以火煉金」。

「以火煉金」的說法比較對不起屬金的七殺，彷彿七殺的檔次頗低，必須靠著廉貞的淬鍊，七殺才能有所提升。不過七殺本為有勇無謀之徒，身旁多個精明幹練的廉貞，也可以說是好事一件。至於誰對不起誰，就不那麼重要了，反正七殺、廉貞都是自己的一部分。

七殺劍及履及、行動力強，廉貞第六感敏銳、公關手段一流，兩種個性搭配得宜固然無往不利；但是兩種個性也可能各吹各的調，或是在不對的場合搶著粉墨登場。

原本廉貞已經控制住的場面，偏偏七殺又要冒出一句中肯但不中聽的大白話；或是明明應該見風轉舵，七殺卻又躁動加衝動，毀了自己精心策畫的一盤好棋。

當控制慾望強烈的七殺，想要用利索的行動搶得先機時，廉貞又冒出「不按七殺牌理」的想法，劍走偏鋒，自己也難以控制。要不就是困在自己的牢籠裡，任憑勇猛的七殺，也無法踏出正確的第一步。

冤枉路走多了之後，廉貞七殺在做重大決策時就會顯得猶豫不決，需要仔細琢磨與思考；畢竟兩顆個性都很強的主星各有各的堅持。

或許，這才是真正的鍛鍊!

鍛鍊自己，也鍛鍊身邊的人!

武曲貪狼

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從星性的角度來看，武曲貪狼和廉貞七殺頗有系出同門的相似度。武曲和七殺都屬金，個性剛毅、冷漠無情的程度，大概只有九十步笑一百步的差異，都屬於做事優於做人(白話文叫做「對事不對人」)的典型。

貪狼和廉貞就頗有分庭抗禮、高手過招之勢；「桃花」這種「你有，我也有」的基本配備就先不提了，兩者在人際關係的操作也各擅勝場。

貪狼傾向來者不拒，先用吃吃喝喝、酒酣耳熱炒熱氣氛，再用舌粲蓮花、見風轉舵來掌控全局；必要時「肢體語言」(白話文叫做「毛手毛腳」，而且不分性別)、「眉目傳情」(白話文叫做「擠眉弄眼」)都能派得上用場。仔細想想，這種天生會演戲的料子，不上舞台表演還真是暴殄天物、浪費人才。

廉貞則是以逸待勞，先開啟雷達偵測相關的人事物，找到關鍵因子之後再來擬定策略。策略說來簡單，不外乎是威脅與利誘。但廉貞就是有這種本事把「威脅」弄得像是「極力勸說」，「利誘」像是「釋出善意」；要是沒有這種本事，又怎配得上「蠻夷之使」的美名呢?

但是「不發少年」(武曲貪狼)和「雄宿朝元」(廉貞七殺)的對比，瞬間讓武曲貪狼的氣勢就弱了一半。從實際的案例上來看，「保守」才是兩者最大的差異。

武曲本來就是屬於保守型的星曜，雖然也有行動力，卻是建立在「奉命行事」、「拿錢辦事」的基礎上。貪狼雖然衝動，但是大部分只顯現在感情與滿足慾望的層面；「解厄之神」的美名雖然讓貪狼八面玲瓏，不至於讓自己身處險境，但是魄力與行動力仍不及七殺。

從另一個層面來看: 武曲貪狼的缺點頂多就是「少年不發」，比起廉貞七殺的潛在風險 - 「路上埋屍」(廉貞七殺加煞星，在外容易與人起衝突)要好得多了。其實也正是因為兩種組合對於風險意識的差異，而發展出不同的人生策略。

那麼，武曲貪狼的「少年不發」，到了年紀稍長就會發了嗎? 尤其是武曲貪狼的官祿宮是帶有權柄之意的紫微七殺，頗為令人期待。

雖然少年不發，但是年紀大了也未必會發。

除了個性中的保守策略，以及行動力侷限在某些特定目標之外，臨宮的日月夾命也可能晚發，甚至是不發的原因。臨宮有強勢、廟旺的主星來夾，固然代表坐命者早年受到父母、手足的照顧，基本生活條件不至於太差；但是也因為未處困境，缺乏突破與改變的動機與動力，何嘗不是阻礙發展的因素?

紫微天相

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紫微的星性是喜惡隨心、霸道，傾向使喚他人，否則怎麼會被人稱為霸氣外顯、喜怒無常的帝星? 天相則是恭謹、謹慎，傾向役於人，否則怎麼會熱心服務他人，並將他人(通常是老闆)所交付的使命打理妥當?

如果命宮只有天相，役於人就役於人，擅於粉飾太平的特質要說服自己其實很容易 - 我是在服務人群、幫助他人。但是身旁多了一個紫微，就沒有辦法心甘情願地役於人 - 為什麼自己總是要聽命於人?

當紫微想要出來使喚人，身旁的天相要嘛沒信心，要嘛不忍心，氣場就是出不來。搞到最後「命令」變成「請託」或是「拜託」。

和天相同為衣食之星的天府就沒有這種困擾；別忘了天府又稱為「號令之星」，「叫別人做」自然是合情又合理的事。要是平常不多加練習，有朝一日當了「老闆」，凡事事必躬親，豈不累死自己?

因此，紫微與天府的結合既可以說是渾然天成，也可以說是狼狽為奸；「自己動手做」就成了萬不得已的最後選項。

從另一個角度來看，天相可以討厭天府的粗魯、現實與市儈，但卻無法壓抑內心高高在上、自我感覺良好的紫微。

覺得被困住了嗎? 不是因為身處天羅地網，而是自己的個性!

紫微到底什麼時候才會出現? 通常是旁人踩到了自己的紅線，天相實在受不了，才會找紫微和對宮的破軍來幫忙。

天同巨門

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各種雙星組合中，最有資格成為「深宮怨婦」，莫過於天同巨門的組合。

「深宮怨婦」的重點不在「深宮」，因為如果要怨，哪裡都可以怨；也不在「婦」，因為男性也有類似的傾向。

重點在「怨」，而且會怨很久，久久無法散去。用白話文來說，就是記恨、記仇、負面情緒的累積。這種「怨力」強大，甚至連辰戌位的天同(對宮巨門)、巨門(對宮天同)也有類似的個性與煩惱。

如果要將這種「怨力」全都歸因於巨門，就有點「欲加之罪，何患無辭」的傾向。如果這個論點成立，那麼天機巨門、太陽巨門不也應該是「怨婦俱樂部」的成員?

同宮的天同當然也要負點責任。

巨門可以獨善其身、可以六親寡和、可以用門將其他人阻絕在外；但是巨門可以，並不代表天同也可以。

天同本身就帶有逸樂取向，情感充沛，要和巨門一起過「苦日子」，談何容易? 於是天同和巨門同宮就會過起時緊時鬆的日子，天同主導就鬆，巨門主導就緊。鬆鬆緊緊，不僅別人覺得累，自己更累。

尤其是當情路走得不順時，難免就要怨天、怨地、怨別人，當然也怨自己。怨力爆發後就會糾纏，糾纏別人，也糾纏自己。

想要排除「怨力」，往往就需要借助外力。雖然天同巨門通常在工作上的表現還不錯，但是「寄情於工作」並不是適合他們的正解。通常這些外力最後會演變成「借酒澆愁」或是「藥物成癮」，進而造成健康上的隱憂。

天同天梁

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在命理的意象中，天梁代表年長，雖有主見但也固執。年紀輕輕就有成熟的思維與言行，是天梁給人最深刻的第一印象。

天同則是代表年幼，個性中帶有兒童般的天真(白話文叫做幼稚)和直率、情緒化。也有人用「擴張盡取」來形容天同，乍看之下有些不可思議，天同不是應該個性溫和才對嗎?

「張口飯來，伸手錢來」是對「擴張盡取」最貼切的詮釋；玩具店、賣冰淇淋、糖果的店鋪前哭鬧、耍賴、在地上打滾的小屁孩們，正是「擴張盡取」及情緒化的最佳寫照 - 我非要不可!

因此天梁與天同的組合，其實帶有理性與情緒化的角力、矛盾與衝突。而「擴張盡取」的目標，通常是感情而不是物質。

傳統技藝表演中常會有個節目 - 「老背少」；表演者一個人分飾兩角，上半身的打扮是兒童，下半身則是老者的裝扮。表演者的臉部及上半身要呈現兒童天真爛漫的表情與舉止，但是下半身卻要呈現老態龍鐘、舉步維艱的老者步態。

而天梁天同的處事風格，就有這種看似不協調的混搭。時而一本正經、時而浪漫天真，有時還會上演突如其來的感傷落淚。但是「慢慢來」和「悠閒過日子」，卻是兩顆星曜的共識。

天同叫做「福星」，天梁叫做「蔭星」，因此天同天梁的組合有個非常討喜的名稱 - 福蔭相聚；自己既是福星，又有來自長輩的庇蔭，如果這還不叫好命人，其他的組合就只能叫歹命人了!

而天同、天梁也是長壽星，活得比較久的主要原因當然是「躺著比較不會中槍」，躺著當然也比站著舒服多了(站久了腳會麻，腳麻就會有末梢血液循環的問題!)。用生日的祝賀詞「福如東海，壽比南山」來形容天同天梁，是再貼切不過了!

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