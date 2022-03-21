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十二星座男心動的徵兆？獅子什麼都說好 這星座「眼神有戲」

聯合新聞網 / 綜合報導
不同星座的男性，面對心上人的態度也都不同。圖為熱門韓劇社內相親劇照。圖片來源／IMDB
不同星座的男性，面對心上人的態度也都不同。圖為熱門韓劇社內相親劇照。圖片來源／IMDB

當人陷入熱烈之中，往往在情人面前，行為舉止也會有著微妙的變化。日本網站「ananweb」最近就分析十二星座的男性在遇到心上人時，會出現什麼樣追求的反應。

牡羊座

比起小花招，牡羊男更喜歡直來直往，所以有意思也會直接展現，做出強勢爭奪愛人心意的態度。

金牛座

金牛男對心上人非常溫柔，會有許多實質行動來證明自己的意思。不過有時會隱瞞一些自認不好的事情，並非對愛人就坦承一切。

雙子座

雙子男會想在女性面前，證明自己是有能力的男性，例如推薦給女方流行時髦的商品，或者規劃厲害的景點等等，顯示出自己的努力。

巨蟹座

巨蟹男重視和另一半相處的時間，好比說好了要約會，那麼當天就算排除萬難也要前往參加，就算犧牲自己，也想要花更多時間陪在女友身旁。

獅子座

獅子男是浪漫主義者，即使自己討厭麻煩，對心上人的態度卻是「無論有什麼願望我都會幫你實現」，因此無論女方做什麼，即使他們自己沒興趣也都會配合。

處女座

處女男性格慎重，追求完美主義。事情經常會探聽好女方「喜歡吃什麼食物」、「愛看哪種類型的電影」等等，而且還會覺得自己這樣做得仍不夠，需要更加努力去理解另一半。

天秤座

天秤男有很強的社交能力，但這反而讓他們即使深愛著另一半，卻很難分辨講出口的到底是不是場面話。因此比起言語，不如用眼神更能確認他們的心意。

天蠍座

天蠍男雖然話不多，不好理解內心在想什麼，但為了在女生面前表現得帥氣，會從周邊環境開始下手，創造讓自己變得顯眼的舞台。

射手座

射手男雖然八面玲瓏，看似跟誰都十分要好，但對於真正的那位心上人，還是能看得出一點端倪，顯示出在心中獨一無二的地位。

魔羯座

魔羯男是屬於做事前會先審慎規劃的類型，因此在心上人面前，會顯示出紳士般的態度，因此有意思也很容易就能察覺得到。

水瓶座

水瓶男對社交沒有興趣，對不認識的人習慣冷淡應對。因此若是對誰態度特別溫柔，那八成就是有意思了。

雙魚座

雙魚男喜歡帶著另一半到處亂跑，可能這次約會逛這裡，下次就是去那家店，為的就是希望能討心上人歡心，共度兩人的愉快時光。

社交 星座 兩性關係

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