唐綺陽星座運勢週報：處女感情運大開 水瓶飲食多注意

魯道夫•奧伊肯認為：「哲學不應以抽象概念為中心，應該以活生生的生命或生活為中心。人生的意義就是不斷克服自然與精神、個體與總體的矛盾，使之不斷走向二者的統一，成就崇高的人格。」然而你人生的未來走向，正是由現在的你所組成。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，5年後你的人生會如何？

2022-03-18 15:49