每日星座運勢／雙子在活動及學習過程 遇到良師益友

2022-04-30

牡羊座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：正北方向

金牛座

短評：易於滿足更容易體會到幸福。

【整體運★★★★☆】

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

【愛情運★★★★☆】

感情運不錯，多能心想事成。適宜談婚論嫁，有結婚念頭的人可好好籌劃一番。

【事業運★★★☆☆】

總括來說，今天的運勢還不錯，思想活躍，注意抓住瞬間靈感會讓你收穫豐碩喔！

【財富運★★★★☆】

成功的公關可為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 芥末黃

開運方位：正北方向

雙子座

短評：保留隱私並非壞事。

【整體運★★★★☆】

戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方了解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，不妨開車出遊，能讓你感到刺激興奮。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參與很不錯的學習團體，在活動以及學習過程中，可以遇到心靈契合的良師益友。

【事業運★★★★☆】

展現風趣幽默的一面，感染了身邊的人，給他人帶來了歡樂，你內心也得到了極大的滿足。

【財富運★★★★☆】

賺錢比較輕鬆，能夠靈活運用腦筋，以智慧謀財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：較平淡的一天，適當放鬆精神。

【整體運★★★☆☆】

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

【事業運★★★★☆】

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

【財富運★★★☆☆】

在金錢利益上易與人發生衝突。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情要多增加點溫度。

【整體運★★★★☆】

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

【愛情運★★★☆☆】

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

【事業運★★★★★】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

【財富運★★★★☆】

有一些意外之財，數目不是很大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

處女座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

天秤座

短評：面子大於裡子。

【整體運★★★☆☆】

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

【事業運★★★☆☆】

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：從總體運勢來看還是比較好。

【整體運★★★★☆】

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。

【財富運★★★☆☆】

銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 硃砂紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：今天愛神降臨，情緒高昂。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

【財富運★★★★☆】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：開心、團圓的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

【愛情運★★★★☆】

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

【事業運★★★☆☆】

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財會在你不經意時流失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

【整體運★★★☆☆】

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

【事業運★★★☆☆】

應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★☆☆☆】

莫負債，控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

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