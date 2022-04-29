每日星座運勢／射手巨額投資宜謹慎 處處隱藏危機

2022-04-29

牡羊座

短評：盡職盡責，做好本分。

【整體運★★★★☆】

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

【財富運★★★★★】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：感情上適度的距離可以產生「美」。

【整體運★★★☆☆】

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

【事業運★★★★☆】

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

【財富運★★★☆☆】

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 深海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：如何處理好人際關係，將是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

【愛情運★★★☆☆】

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧！不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

獅子座

短評：應把壓力轉化為動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

【事業運★★★☆☆】

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：東北方向

處女座

短評：有苦有樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

【愛情運★★☆☆☆】

別太鬱卒，事情沒有你想的嚴重；發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門之間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

【財富運★★★☆☆】

想死守著錢不花很痛苦，不如開開心心去玩一趟，買點喜歡的東西犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

天秤座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

射手座

短評：有資金周轉不靈的情況發生。

【整體運★★☆☆☆】

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致感情破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

【愛情運★★☆☆☆】

另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！

【事業運★★★☆☆】

工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的想法，一個人默默奮鬥較辛苦！

【財富運★☆☆☆☆】

看似機會突顯，實則處處隱藏危機，巨額投資宜謹慎再謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：越分享，越快樂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

太容易被感動，小心不自覺陷入稀裡糊塗的愛裡無法自拔，受到情傷。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有點懶散兼力不從心，而且感受力特強，稍有風吹草動都會令你緊張。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財仍宜虛心求教，莫自作聰明不聽人言的拿鈔票開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

【整體運★★☆☆☆】

和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

【愛情運★☆☆☆☆】

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

【事業運★★★☆☆】

應加強情緒管理，與人溝通時應注意自己說話的語氣。

【財富運★★☆☆☆】

千萬別沉迷於金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：工作順利的一天。

【整體運★★★★★】

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

【愛情運★★★★☆】

有機會與愛情近距離接觸，單身者容易遇到令你想要戀愛的對象。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

財運小噴發！好運大多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

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