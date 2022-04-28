每日星座運勢／處女勿強求他人辦事 理性看待為好

2022-04-28

牡羊座

短評：留意周圍環境變化，保持警覺。

【整體運★★★☆☆】

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時，不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，務必克制一下自己的情緒喔！

【財富運★★★☆☆】

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，一不小心就會大手大腳而為錢苦惱哦！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：向外求助會事半功倍。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

【愛情運★★★★☆】

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

【事業運★★★★☆】

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

雙子座

短評：凡事不可操之過急。

【整體運★★☆☆☆】

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

【愛情運★★☆☆☆】

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

【事業運★★★☆☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

財神過門不入，保守者破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

【愛情運★★★★☆】

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？

【事業運★★☆☆☆】

少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：不可強求他人辦事，理性看待為好。

【整體運★★☆☆☆】

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。

【事業運★★★☆☆】

渴望獲得上司的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。

【財富運★★☆☆☆】

思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：冷靜讓你更加有智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。

【事業運★★★☆☆】

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。

【財富運★★★☆☆】

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：萬事俱備，只待行動。

【整體運★★★★★】

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

【愛情運★★★★☆】

有不錯的姻緣際遇。有伴侶者可安排約會；單身者安排旅行，有機會邂逅異域情人。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天會是美好的一天喔！

【財富運★★★★★】

投資運勢旺盛，有利理財，可將資金分散投資，多方攬財可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

【整體運★☆☆☆☆】

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背之日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：心情很美麗。

【整體運★★★☆☆】

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

【事業運★★★★☆】

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。

【財富運★★★☆☆】

別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：愛情度過冰河期。

【整體運★★★★☆】

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。還等什麼呢？要等他主動，花都已經謝了。加油！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可依舊是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，容易有意外收穫哦！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

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