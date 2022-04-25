每日星座運勢／雙魚改變形象旺桃花 有賺錢的機運

2022-04-25

牡羊座

短評：積極向前，尋求解決問題的辦法。

【整體運★★☆☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

【愛情運★★☆☆☆】

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

【事業運★★★☆☆】

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

【財富運★★☆☆☆】

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：計劃趕不上變化快。

【整體運★☆☆☆☆】

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

【財富運★☆☆☆☆】

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

【整體運★★☆☆☆】

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

【愛情運★★☆☆☆】

一旦有人對你示好，就容易心花怒放、一頭栽進自我設想的愛情裡。

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：多行善助人可交好運。

【整體運★★★★★】

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步的發展；諸多事情可交付信賴的人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報！

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺盛，情慾也隨之增高，單身者易有浪漫的際遇，有機會開展一段愛情故事。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有空檔時，也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★★☆】

適合開發財源的好日子。股票族有利採取短線進出的策略，小賺即可，別貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：試著改變自己。

【整體運★★★☆☆】

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

處女座

短評：很有主見，也能顧及他人的想法。

【整體運★★★★☆】

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。

【財富運★★★☆☆】

今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

天秤座

短評：只要不粗心大意，就能順利完成任務。

【整體運★★★☆☆】

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

【愛情運★★★☆☆】

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

【事業運★★☆☆☆】

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

【財富運★★★☆☆】

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：紙包不住火。

【整體運★★★☆☆】

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。

【事業運★★★★☆】

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

【財富運★★★☆☆】

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：多動腦筋才能避開沉悶的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的要求增多，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足。

【事業運★★☆☆☆】

做事太過於謹慎，這樣鑽牛角尖只會讓事情複雜化。

【財富運★★★☆☆】

賺錢企圖心強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，應有所選擇唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：安心顧好自己，不要東想西想。

【整體運★★★★☆】

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

【愛情運★★★★★】

今日即使在愛情中遇到困惑，也易有愛情貴人幫忙釋疑解惑，有利表白。

【事業運★★★★☆】

多接納他人的忠告，不要固執己見，尤其是專業機構調查、分析出的數據訊息，更要予以重視。

【財富運★★☆☆☆】

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興、高興吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：照本宣科更適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

【事業運★★★☆☆】

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

【財富運★★★★☆】

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：幸運的一天，目標也很明確。

【整體運★★★★☆】

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

【愛情運★★★★★】

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

【事業運★★★★☆】

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

【財富運★★★★☆】

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

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