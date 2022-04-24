每日星座運勢／巨蟹表達見解獲認同 桃花運強強滾

2022-04-24

牡羊座

短評：愛情運較為突顯的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

【財富運★★★☆☆】

資金調度頻繁，開銷極大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

短評：起伏的情緒反而是助運的良藥。

【整體運★★★★☆】

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

【愛情運★★★★☆】

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

做小生意者，可賺取更多意外之財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 寶石藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：平安是福，開車外出注意安全。

【整體運★★★☆☆】

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，急功近利之心不可有。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：運勢出現小高潮。

【整體運★★★★★】

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

【事業運★★★★★】

今日頗適合與人競爭，努力的表現自己，運用條理分明的說話方式來表達自己的見解，就很容易受到他人的認同。

【財富運★★★★★】

有機會因為有權勢的朋友幫助而獲得不錯的額外賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：享受閒暇。

【整體運★★★★☆】

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

【愛情運★★★★☆】

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

【事業運★★★★☆】

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：有機會發揮專長與才藝。

【整體運★★★★☆】

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

【愛情運★★★★☆】

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

【財富運★★★★☆】

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 可可棕

開運方位：東北方向

天秤座

短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

【財富運★★★★☆】

經濟壓力減小，賺錢管道多。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：心情順暢的一天，諸事順意。

【整體運★★★★★】

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

【愛情運★★★☆☆】

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

【事業運★★★★★】

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

【財富運★★★★☆】

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

射手座

短評：貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

【整體運★★★★☆】

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

【財富運★★★★☆】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 燻鮭紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：向他人表示愛心的好時候。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

【事業運★★★★☆】

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

【財富運★★★☆☆】

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：平靜地感受生活。

【整體運★★★☆☆】

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

【事業運★★★☆☆】

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

【財富運★★★★☆】

適合替人管帳、理財，進財穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：坦誠面對壓力。

【整體運★★★★☆】

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

【財富運★★★★☆】

有撈外快、從事投機獲利的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

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