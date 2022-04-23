每日星座運勢／天秤錢財要做好規劃 可望獲得財運

2022-04-23

牡羊座

短評：加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

【整體運★★★☆☆】

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

【事業運★★★★☆】

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

【財富運★★☆☆☆】

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙子座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。

【整體運★★★★☆】

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

【愛情運★★★☆☆】

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

【事業運★★★★★】

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

【財富運★★★★☆】

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

【整體運★★★★★】

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。

【財富運★★★★★】

今天財運對於人脈暢通者特別有利，有機會在多方朋友幫助下而獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：過開心的一天。

【整體運★★★☆☆】

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

【愛情運★★★★☆】

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

【事業運★★★☆☆】

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

【財富運★★★☆☆】

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

射手座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：今天運氣不錯，對自己相當自信。

【整體運★★★★☆】

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

【愛情運★★★☆☆】

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

【財富運★★★★☆】

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

【整體運★★★☆☆】

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

【愛情運★★★☆☆】

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

【財富運★★★★☆】

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：今日情緒較為愉悅。

【整體運★★★★☆】

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

【財富運★★★☆☆】

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】