每日星座運勢／天蠍今天意外支出多 要提防爛桃花
2022-04-22
牡羊座
短評：差強人意的一天，待人處事應冷靜。
【整體運★★☆☆☆】
今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。
【愛情運★★★☆☆】
單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。
【事業運★★★☆☆】
若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。
【財富運★☆☆☆☆】
思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-3:00pm 竹葉青
開運方位：西北方向
金牛座
短評：懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。
【整體運★★★☆☆】
懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。
【愛情運★★★★☆】
好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。
【事業運★★★☆☆】
只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。
【財富運★★☆☆☆】
不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-2:00pm 深海藍
開運方位：正南方向
雙子座
短評：運勢很酷的一天。
【整體運★★★★★】
今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。
【愛情運★★★★☆】
今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。
【財富運★★★★★】
多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00am 竹葉青
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。
【整體運★★★★☆】
工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人，快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！
【事業運★★★★☆】
事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內的事情完成。
【財富運★★★☆☆】
不宜刻意追求財富，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 玫瑰紅
開運方位：正西方向
獅子座
短評：保持高度機警的精神。
【整體運★★★★☆】
太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。
【愛情運★★★☆☆】
適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！
【事業運★★★★☆】
在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。
【財富運★★★☆☆】
進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-2:00pm 淺海藍
開運方位：正北方向
處女座
短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。
【整體運★★☆☆☆】
今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。
【愛情運★★☆☆☆】
戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！
【事業運★★★☆☆】
今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。
【財富運★★★☆☆】
倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅
開運方位：西北方向
天秤座
短評：今天忌衝動，不宜急進。
【整體運★☆☆☆☆】
今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。
【愛情運★☆☆☆☆】
爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。
【財富運★☆☆☆☆】
你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 咖啡棕
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：小心與你走得過近的人。
【整體運★★☆☆☆】
愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！
【事業運★★★☆☆】
其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。
【財富運★☆☆☆☆】
易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-11:00pm 櫻桃紅
開運方位：東北方向
射手座
短評：主動爭取才會看到希望。
【整體運★★★☆☆】
今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。
【愛情運★★★★☆】
另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！
【事業運★★★☆☆】
喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。
【財富運★★☆☆☆】
今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。
【整體運★★★☆☆】
今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 硃砂紅
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：今天有點受窩囊氣。
【整體運★★★☆☆】
剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。
【愛情運★★★★☆】
單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。
【事業運★★☆☆☆】
頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。
【財富運★★★☆☆】
太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：2:00-3:00pm 大理石灰
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：行動之日，宜好好抓住機會。
【整體運★★★★☆】
今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。
【愛情運★★★★★】
豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！
【事業運★★★★☆】
事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 可可棕
開運方位：西南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言