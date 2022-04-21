每日星座運勢／金牛投資應看準時機 切莫操之過急

2022-04-21

牡羊座

短評：期待值不宜過高哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：充滿自信的一天。

【整體運★★★★★】

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

【愛情運★★★★☆】

有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

【財富運★★★★☆】

想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：有受束縛的感覺，心境應平和些。

【整體運★☆☆☆☆】

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★☆☆☆】

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：快樂伴隨你左右。

【整體運★★★★☆】

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

【愛情運★★★★☆】

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有遇到，就主動創造吧！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，在職場上能夠開心工作，還有機會在吃喝玩樂中獲得有利資訊。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都是要花錢，花在自己身上豈不是更好！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

【整體運★★★☆☆】

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

【愛情運★★☆☆☆】

今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。

【事業運★★★☆☆】

無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

【財富運★★★☆☆】

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

處女座

短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。

【整體運★★★☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

【財富運★★★★☆】

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

天秤座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：不用太在意別人說的話。

【整體運★★☆☆☆】

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

【事業運★★☆☆☆】

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

【財富運★★☆☆☆】

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：情緒略有起伏。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

【愛情運★☆☆☆☆】

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 睡蓮紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

【整體運★★☆☆☆】

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★★☆☆】

合夥營生者，易有拆夥的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

【整體運★★★★☆】

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

【愛情運★★★★★】

異性緣佳，與異性朋友相處十分融洽，不過，跨越友情防線直到戀愛還需要多多加油。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性質的工作，安排往後的預定進度。

【財富運★★★☆☆】

今日比較愛錢，對於金錢問題會謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

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