每日星座運勢／水瓶宜謙虛不宜躁進 以免落人口實

2022-04-20

牡羊座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：運勢較低迷，處事宜低調。

【整體運★★☆☆☆】

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

【財富運★★★☆☆】

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：加強體魄鍛煉，積極進取。

【整體運★★★☆☆】

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

【愛情運★★★☆☆】

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

【財富運★★★★☆】

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

獅子座

短評：行動時顯得有些吃力。

【整體運★★☆☆☆】

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望在事業上能有收獲，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

【事業運★★☆☆☆】

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

短評：狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

【財富運★☆☆☆☆】

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 翡翠綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

【整體運★★★☆☆】

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

【財富運★★★★☆】

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：活力充沛，全身都是能量。

【整體運★★★★☆】

不善於花言巧語的一天，就用行動讓情人感受你的情意吧！購物慾強烈，要儘量克制，可節省一筆不小的開銷。閒暇時多翻閱雜誌，你會得到不少對工作有用的情報，對你大有助益。

【愛情運★★★★☆】

今日你和戀人都想依賴著對方，只有兩人在一起時才能感到踏實和美好。若有一方感到不快時，另一方要記得立即去撫慰。

【事業運★★★★☆】

身邊的親朋好友是你最佳的後援力量，有他們默默地支持，可以讓你專注在自己的事業上，無後顧之憂，做起事來特別順手。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上會有一點小狀況，找年長的親友商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：減壓是你今天最需要做的事情。

【整體運★★★☆☆】

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

【事業運★★☆☆☆】

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 翡翠綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：工作氣氛佳，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。

【事業運★★★★☆】

生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！

【財富運★★★☆☆】

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 乳酪白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：把好運發揮到極致。

【整體運★★★★★】

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

【愛情運★★★★☆】

今日有利運用智慧關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，推動、運作上得心應手，可是要注意：宜謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：靜心等待，可迎來時來運轉。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

【事業運★★☆☆☆】

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

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