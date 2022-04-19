每日星座運勢／獅子展現個人的魅力 為人排解紛爭

2022-04-19

牡羊座

短評：普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。

【財富運★★★☆☆】

誤交損友會導致財物的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

金牛座

短評：留點時間經營感情。

【整體運★★☆☆☆】

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

【愛情運★☆☆☆☆】

希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。

【事業運★★★★☆】

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

【財富運★★☆☆☆】

危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：挑戰與機遇並存。

【整體運★★★★☆】

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話，讓對方知道吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，但今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★☆☆】

有利追債，而且易獲得金援，需要資金周轉可勇敢開口，多能心想事成。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

【整體運★☆☆☆☆】

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風狂雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

【整體運★★★★★】

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

【愛情運★★★★☆】

今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★☆】

鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

處女座

短評：凡事都得用心。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識互相欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡亂行事，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心、傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

天秤座

短評：精神狀態不佳，多關心身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★☆☆】

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 深海藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：情緒不好，也不要表露出來喔！

【整體運★★★★☆】

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

【愛情運★★★☆☆】

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

【事業運★★★★☆】

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

【整體運★★☆☆☆】

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

【事業運★★☆☆☆】

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

【財富運★★☆☆☆】

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：疑人不用，用人不疑。

【整體運★★★☆☆】

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

【財富運★★★★☆】

眼光很不錯，可添置居家物品。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 乳酪白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：為自己而生活。

【整體運★★★☆☆】

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

【事業運★★☆☆☆】

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，控制開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【超多人算】你和他為何沒進展？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】