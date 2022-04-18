每日星座運勢／雙子別拒絕被牽紅線 事業忙有收穫

2022-04-18

牡羊座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：愛情運相當好的一天。

【整體運★★★★★】

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

【愛情運★★★★★】

舊情人重逢的日子。今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。缺錢時，不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：主動關懷他人。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

【愛情運★☆☆☆☆】

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

【事業運★★★★☆】

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

【財富運★★★☆☆】

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 脆梅青

開運方位：西南方向

獅子座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

處女座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

【整體運★★☆☆☆】

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

【愛情運★☆☆☆☆】

易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

【財富運★★★☆☆】

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：別自己難為自己哦！

【整體運★☆☆☆☆】

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

【財富運★☆☆☆☆】

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：三人行必有我師。

【整體運★★★★☆】

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★★☆】

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：勤儉節約是關鍵。

【整體運★★☆☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！

【財富運★★★☆☆】

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

【整體運★★★★☆】

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

【愛情運★★★★☆】

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：不必強人所難。

【整體運★★★☆☆】

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

【事業運★★★☆☆】

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：正東方向

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