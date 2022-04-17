每日星座運勢／處女湊熱鬧交新朋友 閒聊挖掘商機

2022-04-17

牡羊座

短評：因自己的失誤而給他人造成困擾的機率較高。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會與異性約會，多注意自己的形象，小心因一些不經意的小動作而令對方反感。在與他人互動時，多照顧對方的內心感受，有不明白之處多請教對方意見，以免造成他人的困擾。

【愛情運★★★☆☆】

因為戀愛中的人對於家庭式的愛情模式很嚮往，有結婚的念頭。別著急，再觀察一些時間吧！愛的慾望強烈，很容易錯愛或是太過於放縱自己，學會控制自己的情感才好唷！

【事業運★★★☆☆】

精神很好，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看書會讓你感覺充實。

【財富運★★☆☆☆】

會有小小破財，不過能從中得到許多經驗，在理財上變得成熟。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：注重過程，少計較結果。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：忠言逆耳利於行。

【整體運★★★☆☆】

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

【事業運★★★☆☆】

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

【財富運★★☆☆☆】

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：勇敢向前邁進一步。

【整體運★★★★☆】

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

【愛情運★★★★☆】

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

【事業運★★★☆☆】

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

【財富運★★★☆☆】

短期投資與短期契約容易發生變故。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

【整體運★★★★☆】

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！

【事業運★★★★☆】

展現幽默風趣的一面，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。

【財富運★★★★☆】

小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 珍珠白

開運方位：西北方向

處女座

短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

【整體運★★★★★】

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

【事業運★★★★☆】

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：行動力十足。

【整體運★★★☆☆】

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

【愛情運★★☆☆☆】

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

【財富運★★★★☆】

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

【事業運★★★★☆】

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

【財富運★★★☆☆】

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 珠貝白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：凡事進行得較為順利，是個好日子。

【整體運★★★☆☆】

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

【愛情運★★★★☆】

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

【財富運★★★☆☆】

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：神采飛揚，有利談感情。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

【事業運★★★★★】

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

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