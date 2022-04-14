每日星座運勢／巨蟹工作難題找上司 異性緣相當好

2022-04-14

牡羊座

短評：相信自己，勇往直前。

【整體運★★★★☆】

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

【事業運★★★★☆】

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

【財富運★★★☆☆】

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 珠貝白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：貴人運旺盛，難事迎刃而解。

【整體運★★★☆☆】

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

【事業運★★☆☆☆】

家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

【財富運★★★☆☆】

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 臘梅白

開運方位：東北方向

雙子座

短評：不妨把爭吵當作調味品。

【整體運★★★☆☆】

伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

【事業運★★★★☆】

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

【財富運★★☆☆☆】

破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 嫩芽綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：異性緣相當好的一天。

【整體運★★★★★】

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

【愛情運★★★★★】

今天的你特別容易吸引異性的目光，整個人看起來光芒四射，很有魅力。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症也總能順利解決，貴人多來自長官、上司。有難題時，找上司就對囉！此外，表現得宜易贏得好口碑。

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就不難獲得金援。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

獅子座

短評：今天特別容易受他人影響。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

【愛情運★★☆☆☆】

把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

【財富運★★☆☆☆】

悶悶不樂會使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 水晶紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

天秤座

短評：擬定周詳計劃，勿心急。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

【愛情運★★★★☆】

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

【財富運★★☆☆☆】

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 玫瑰紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：虛心求教方能幫你度過難關。

【整體運★★☆☆☆】

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

【愛情運★★★☆☆】

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

【財富運★☆☆☆☆】

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：在異性面前，還是內斂一些較好。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

【愛情運★★★★☆】

很有魅力，異性緣佳；但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎一些。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

【整體運★★☆☆☆】

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

【財富運★★☆☆☆】

對錢的敏銳度不高，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 寶石藍

開運方位：正西方向

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