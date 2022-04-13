每日星座運勢／摩羯計劃今日可提出 投資顧全大局

2022-04-13

牡羊座

短評：很有主見，頗為堅持自我。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：不說出來別人不會知道你的想法。

【整體運★☆☆☆☆】

當另一半的行為令你惱怒時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪裡做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你在生活、為人處事方面做出提點。

【愛情運★★☆☆☆】

感情帶給人短暫的歡愉，卻也讓人產生疲乏。單身者千萬別玩愛情遊戲，容易引火上身。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，心態不夠穩定，有偷懶的傾向。可別不辦正事而蹉跎光陰，否則日後要趕進度就很吃力囉！

【財富運★☆☆☆☆】

降低些吃喝玩樂的費用以備不時之需！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：家人的理解和支持會讓你充滿力量。

【整體運★★☆☆☆】

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

【事業運★★★☆☆】

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

【財富運★★☆☆☆】

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 夕陽橙

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：不要盲目追隨，多一些自己的主見。

【整體運★★★★☆】

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術方面的學生或工作者，容易得到專業人士的賞識。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有特殊變化，兩性之間可以和平相處！

【事業運★★★★☆】

懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。

【財富運★★★☆☆】

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線投資，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：情緒安寧，能享受生活。

【整體運★★★☆☆】

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

【愛情運★★★☆☆】

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

【事業運★★☆☆☆】

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

【財富運★★★☆☆】

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：有了好心情，就會有好運相隨。

【整體運★★★★☆】

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

【愛情運★★★☆☆】

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。

【事業運★★★★☆】

一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。

【財富運★★★★☆】

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 遠洋藍

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。

【整體運★★★☆☆】

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

【愛情運★★★☆☆】

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。

【財富運★★★☆☆】

別把錢抓得太緊，當用則用。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：世上無難事，只怕有心人。

【整體運★★☆☆☆】

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

【財富運★★★☆☆】

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：過去擱置的計劃可在今日提出。

【整體運★★★★★】

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

【愛情運★★★★★】

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

【事業運★★★★★】

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！

【財富運★★★☆☆】

投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：可把生活、工作節奏調慢點。

【整體運★★★☆☆】

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

【財富運★★★☆☆】

要謹防因異性而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：精神振奮，有喜事降臨。

【整體運★★★★☆】

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

【事業運★★★★☆】

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

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