每日星座運勢／金牛消費應適可而止 注意公共禮儀

2022-04-12

牡羊座

短評：普通的一天，財運稍微低迷。

【整體運★★★☆☆】

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

【事業運★★★☆☆】

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：消費應該適可而止。

【整體運★★☆☆☆】

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

【事業運★★★☆☆】

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

【財富運★★☆☆☆】

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 珍珠白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：凡事要多份耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

【財富運★★★☆☆】

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：事業、愛情皆豐收。

【整體運★★★★☆】

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

【愛情運★★★★☆】

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

【財富運★★★☆☆】

多了解新資訊，才能帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：懷抱希望，自信又自強。

【整體運★★★★★】

今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，記得要精心打扮一番。財運旺盛，適合行動，不要思慮過多或吹毛求疵，容易錯過好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。

【愛情運★★★★★】

易受身邊戀情影響，嚮往燦爛絢麗的愛情生活，也有機會邂逅一段曖昧情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利運用口才，表達很有說服力。今日也有利與人競爭，比個高下。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，但不是從天而降的那一種。宜自己大膽去開發，而後才看得到財路。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：正西方向

天秤座

短評：放鬆些，運勢會更強。

【整體運★★★☆☆】

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

【愛情運★★☆☆☆】

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

【事業運★★★☆☆】

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

【財富運★★★☆☆】

在投資前要審慎評估利弊。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 淺海藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：應該從不同角度去思考問題。

【整體運★★★★☆】

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

【愛情運★★★☆☆】

渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★☆☆】

今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！

【財富運★★★★☆】

可做一些短期投資，會有不錯的收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：自信是你的籌碼。

【整體運★★★★☆】

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。

【愛情運★★★☆☆】

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關懷與柔情。

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得井然有序，額外再花點時間與同事聯繫情感，將有助於往後的合作共事喔！

【財富運★★★☆☆】

得財順利，是金錢回收的好時刻；先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：多注意工作細節。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

【愛情運★★☆☆☆】

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

【事業運★★★☆☆】

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能夠把握機會。

【財富運★★☆☆☆】

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：給自己信心，不要垂頭喪氣。

【整體運★☆☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★☆☆☆☆】

壞脾氣容易爆發的一天，對伴侶不要太挑剔，想想對方可愛的地方，可減少爭執。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★☆☆☆☆】

今日還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

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