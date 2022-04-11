每日星座運勢／牡羊今天不妨陪家人 易有樂觀進帳

2022-04-11

牡羊座

短評：今天不妨陪陪家人。

【整體運★★★★★】

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

【愛情運★★★★☆】

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番！單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

【事業運★★★★☆】

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，易有樂觀進帳，吃香喝辣、錢財露白易惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

金牛座

短評：頭腦靈活，有利思考。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。

【整體運★★★★☆】

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：投資缺乏激情。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

【事業運★★★☆☆】

有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

【財富運★★★☆☆】

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：正北方向

獅子座

短評：喜歡比較，斤斤計較。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

【愛情運★☆☆☆☆】

千萬別腳踏兩條船，不僅容易翻船落水，還容易惹來感情麻煩事。

【事業運★★☆☆☆】

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

【財富運★★★☆☆】

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：說出去的話很難收回。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

【愛情運★★☆☆☆】

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

【事業運★★★★☆】

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：心情愉悅的一天。

【整體運★★★★☆】

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

【事業運★★★★☆】

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

【財富運★★★☆☆】

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

【整體運★★★☆☆】

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

【愛情運★★★☆☆】

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

【事業運★★★★☆】

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：適合與人互動的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

【事業運★★☆☆☆】

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

【財富運★★★☆☆】

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

【整體運★★☆☆☆】

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花瞭亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

【愛情運★★★☆☆】

剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。

【財富運★★☆☆☆】

別太投機，小心損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！

【財富運★★★☆☆】

處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：做好情緒管理很重要。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

【事業運★★★☆☆】

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

【財富運★★☆☆☆】

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

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