每日星座運勢／獅子訊息掌握很重要 拿捏好有收益
2022-04-08
牡羊座
短評：事業、愛情都順利的一天。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。
【事業運★★★☆☆】
工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。
【財富運★★☆☆☆】
財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 遠洋藍
開運方位：正南方向
金牛座
短評：有化敵為友的能力。
【整體運★★★★☆】
今天你特別能站在他人的立場上想問題，以往與朋友、家人間的誤會也都可以在今天化解。工作上，對上司、同事的批評、挑剔也多能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失而後悔不已。
【愛情運★★★★☆】
愛情運佳，單身者在購物、逛街時，與有緣人相遇的機率高。
【事業運★★★★☆】
很有衝勁，先把重要的事情處理完，再找一些極富挑戰性的工作來做，會很有成就感！
【財富運★★★☆☆】
投資運普通，大筆投資別冒險，多了解市場訊息。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 薔薇粉
開運方位：西南方向
雙子座
短評：今天很容易想起往事。
【整體運★★★☆☆】
與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！
【事業運★★☆☆☆】
別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！
【財富運★★★☆☆】
財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00am 葡萄紫
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：膠著的事情能出現轉圜的餘地。
【整體運★★★★☆】
單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。
【愛情運★★★★☆】
桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。
【財富運★★★☆☆】
實質的財務收益增加。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 深海藍
開運方位：西南方向
獅子座
短評：訊息的掌握對今天很重要。
【整體運★★★★★】
愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。
【愛情運★★★★★】
熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。
【事業運★★★★☆】
事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。
【財富運★★★★☆】
財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-3:00pm 水鑽藍
開運方位：正西方向
處女座
短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。
【整體運★☆☆☆☆】
夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。
【愛情運★★☆☆☆】
感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。
【財富運★☆☆☆☆】
宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00am 朝霞紅
開運方位：正東方向
天秤座
短評：有浪漫約會，充滿激情的一天。
【整體運★★★☆☆】
有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。
【財富運★★★☆☆】
有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：群策群力才是上策。
【整體運★★★★☆】
長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。
【愛情運★★★☆☆】
有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。
【事業運★★★★★】
事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！
【財富運★★★☆☆】
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00am 香檳金
開運方位：正南方向
射手座
短評：說話放溫柔點。
【整體運★★☆☆☆】
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。
【愛情運★★★☆☆】
較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。
【事業運★★☆☆☆】
工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。
【財富運★★☆☆☆】
小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-9:00am 金桔綠
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：易沉浸在回憶中。
【整體運★★★☆☆】
感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。
【愛情運★★★★☆】
有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！
【事業運★★★☆☆】
工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。
【財富運★★☆☆☆】
選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：善用分析能力，才能事半功倍。
【整體運★★☆☆☆】
有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，生財力道有限。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-9:00am 鉑金灰
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：收斂強勢，你會獲得更多的支持。
【整體運★★☆☆☆】
投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！
【事業運★★★☆☆】
需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。
【財富運★☆☆☆☆】
投資風險係數高，不宜進行冒險性活動，以免受傷、損財等。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 雪花銀
開運方位：正西方向
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