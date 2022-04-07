每日星座運勢／處女事業得貴人相助 獲得同事肯定

2022-04-07

牡羊座

短評：多關心家人。

【整體運★★★☆☆】

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

【愛情運★★★★☆】

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：遇事別猶豫，需冷靜果敢。

【整體運★★☆☆☆】

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

【事業運★★★☆☆】

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 祖母綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。

【整體運★★★★☆】

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，不妨主動約對方去享受一頓晚餐吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★★☆】

有付出就有收穫，頗有進財機運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 水鑽藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。

【整體運★★☆☆☆】

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

【財富運★☆☆☆☆】

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：感情較脆弱，容易受到傷害。

【整體運★★★☆☆】

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

【財富運★★★☆☆】

短線投資可獲利，但貪多必失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：正視適應群體的重要性。

【整體運★★★★☆】

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 可可棕

開運方位：西北方向

天秤座

短評：專心工作是你快樂的源泉。

【整體運★★☆☆☆】

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

【財富運★★★☆☆】

投資理財上應採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 珍珠白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：過程很重要，宜細心處理。

【整體運★★★☆☆】

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。

【事業運★★★☆☆】

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：正西方向

射手座

短評：頭腦較清醒，容易有成績。

【整體運★★★★☆】

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，借出的款項可望收回。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：運勢欠佳的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

【事業運★★☆☆☆】

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：愛一個人，就要給他愛你的機會。

【整體運★★★★★】

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

研究心強，適合花心思鑽研理財和投資之道，易挖掘到商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：較理智，能理性地處理日常事務。

【整體運★★★☆☆】

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★☆☆☆】

工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

【財富運★★★★☆】

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

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