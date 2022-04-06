每日星座運勢／射手利於推動新企劃 進財機會頗多

2022-04-06

牡羊座

短評：喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

【整體運★★★★☆】

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

【整體運★★★☆☆】

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙子座

短評：貴人運超強的一天。

【整體運★★★★☆】

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

【愛情運★★★☆☆】

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！

【財富運★★★★☆】

財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

獅子座

短評：直覺敏銳，能發現不少投資機會。

【整體運★★★★☆】

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

【愛情運★★★☆☆】

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

處女座

短評：運勢平順，多留意感情問題。

【整體運★★★☆☆】

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱、傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭啊！

【事業運★★★★☆】

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中獲得充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

【財富運★★★☆☆】

不夠精打細算，有點迷糊，容易被人煽動唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：忽冷忽熱地對待感情很不利。

【整體運★★☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

【事業運★★★☆☆】

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：事情別想得太過複雜。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

【愛情運★☆☆☆☆】

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

【事業運★★☆☆☆】

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

【財富運★★☆☆☆】

錢財不宜外借，以免徒生事端。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

射手座

短評：運勢頗旺的一天。

【整體運★★★★★】

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

【愛情運★★★☆☆】

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★★★】

事業運極佳，今日的勇氣、膽識十足，非常有利於推動新企劃。

【財富運★★★★★】

今天進財機會頗多，當然，也易把錢花在新奇玩意上，挖掘到不少稀奇之物。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：做好應急措施，才能萬無一失。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

【財富運★★★☆☆】

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

【整體運★★☆☆☆】

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

【財富運★★★☆☆】

有點小迷糊，所以容易損失小財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：運勢普通，注意自己的言行。

【整體運★★★☆☆】

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運！

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣，不如把話說清楚！

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力不足，大量繁雜的事務會讓你耗費過多心力，感到浮躁不安。

【財富運★★★☆☆】

花錢隨興，四處散財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

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