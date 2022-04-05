每日星座運勢／雙魚多接觸賢能人士 工作判斷準確

2022-04-05

牡羊座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★★☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★★☆】

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

【財富運★★★☆☆】

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天你的疑心病太重。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

【事業運★★☆☆☆】

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

【財富運★★★☆☆】

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

【整體運★★★☆☆】

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

【事業運★★★★☆】

大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 青金石藍

開運方位：東南方向

獅子座

短評：保重身體是今日要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

【事業運★★☆☆☆】

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 乳酪白

開運方位：東北方向

處女座

短評：心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

【整體運★★★★☆】

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

【愛情運★★★★★】

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：對方的神秘感讓你很著迷。

【整體運★★★☆☆】

單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

【愛情運★★★★☆】

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，若能適當地分開一下，愛會更濃烈喔！

【事業運★★★☆☆】

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，應把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動，花錢也有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：有利運用口才。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

【愛情運★★★★☆】

今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。

【財富運★★★★☆】

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：為了別人的事而辛苦奔波。

【整體運★☆☆☆☆】

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

易有大額的必要支出，小心陷入金錢短缺的窘境中，必須做好資金預算。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：容易出錯的一天。

【整體運★★☆☆☆】

所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合約，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識新的異性朋友，單身者有喜歡的對象，不妨深入交往，加深彼此的瞭解！

【事業運★★☆☆☆】

看問題過於理想化，工作中隱藏的問題將逐漸浮出水面，特別是企劃案，疏漏較多，需耐心修正。

【財富運★★☆☆☆】

財運波動性頗強，愈是有錢的人財務波動性愈大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：對生存會有更深的領悟。

【整體運★★★★★】

在感情面前顯得更加理性，可惜力氣還未用在刀口上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中的判斷更加準確，有決心解決以前留下的難題，顯得信心十足。

【愛情運★★★★☆】

易感受到伴侶的濃濃愛意，正是表達情感的好日子，趕快說出你的心聲吧。

【事業運★★★☆☆】

今日勿急進，有利廣交益友，多接觸賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★★★★】

在外吃喝玩樂的機會多，適合邊玩樂邊賺錢。此運對娛樂業、演藝事業、旅遊業有利。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

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