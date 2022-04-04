每日星座運勢／天蠍檢討先前的疏失 提升工作效率

2022-04-04

牡羊座

短評：工作情緒起伏不斷。

【整體運★★★☆☆】

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

【事業運★★★☆☆】

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 白鋼銀

開運方位：正南方向

金牛座

短評：有愛情滋養，身心愉悅。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 乳酪白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：工作有些難順心。

【整體運★★☆☆☆】

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

【愛情運★★☆☆☆】

另一半可能會遇到一些煩心事而對你叨唸，不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

【事業運★★☆☆☆】

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

【財富運★★★☆☆】

千萬別賺取不法之財，否則引來官非則將飯碗不保！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 芒果黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：運勢平淡而蘊含轉機。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

【愛情運★★★★☆】

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。

【財富運★★★☆☆】

恐怕有付出與收穫不成正比的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

【事業運★★★☆☆】

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

處女座

短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。

【整體運★★☆☆☆】

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

【事業運★★☆☆☆】

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

【財富運★★★☆☆】

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

天秤座

短評：人際關係上避免加入八卦消息的行列。

【整體運★★☆☆☆】

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

【財富運★★☆☆☆】

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：精神抖擻，很有進步的動力。

【整體運★★★★★】

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

【事業運★★★★★】

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

【財富運★★★★☆】

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 香吉士黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。

【愛情運★☆☆☆☆】

想談戀愛就要樂觀，消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦等等。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

【愛情運★★★★☆】

今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。

【事業運★★★★★】

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：主觀意識強烈，聽不進人言。

【整體運★★★☆☆】

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。

【財富運★★★☆☆】

懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 青金石藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：等待，亦能成就好運。

【整體運★★★★☆】

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！

【愛情運★★★★☆】

運勢佳，單身者有心儀的對象不妨大膽表白，成功的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，會扮演配合、聽話的角色，依章法行事。不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

【財富運★★★★★】

吉星、福星高照的日子。金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，運氣好得令人羨慕，還有小小的賭運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

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