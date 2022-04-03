每日星座運勢／巨蟹愛情勿過於自我 自然成功結緣

2022-04-03

牡羊座

短評：來點新創意，讓生活有點改變。

【整體運★★★☆☆】

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

【愛情運★★★☆☆】

別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。

【事業運★★☆☆☆】

有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

【整體運★★★☆☆】

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

多留意他人的意見，你會吸收到更多的想法和資訊，很多事情的發展也會越來越好。

【財富運★★☆☆☆】

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：勞有所獲，出門易交好運。

【整體運★★★☆☆】

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

【愛情運★★★☆☆】

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

【事業運★★★☆☆】

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

【財富運★★☆☆☆】

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：運勢平順，有利展現才華。

【整體運★★★☆☆】

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

【愛情運★★☆☆☆】

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

【財富運★★★☆☆】

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：東北方向

處女座

短評：運勢平順，只是要留意理財。

【整體運★★★☆☆】

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。

【事業運★★★☆☆】

輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：適合與家人一起娛樂。

【整體運★★★★☆】

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

【愛情運★★★★☆】

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

【事業運★★★★★】

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

【財富運★★★☆☆】

零散支出減少，能夠有所積蓄。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：愛情出現小巔峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

【事業運★★★☆☆】

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

【財富運★★★☆☆】

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

【整體運★★★★☆】

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

【愛情運★★★★☆】

已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。

【財富運★★★★☆】

得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：擅於發現生活中的亮點。

【整體運★★★★★】

與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

【愛情運★★★★☆】

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

【財富運★★★★★】

今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：心情舒暢，在平淡中體會快樂。

【整體運★★★★☆】

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

【財富運★★★★☆】

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 古銅青

開運方位：東南方向

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