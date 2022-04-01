每日星座運勢／金牛遠離散播謠言者 以免捲入是非

2022-04-01

牡羊座

短評：停下腳步是為了走更長遠的路。

【整體運★★☆☆☆】

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★☆☆☆☆】

難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 脆梅青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：不安全感襲上心頭，常感小人作祟。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，已婚者注意控制好情緒，用微笑表達意見是最好的方式喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

【財富運★☆☆☆☆】

與朋友調度金錢易心生虧欠。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢較弱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

【事業運★★☆☆☆】

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

【財富運★★☆☆☆】

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：電波超強，桃花盛開。

【整體運★★★★★】

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

【事業運★★★★☆】

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：不斷努力就會有好的成就。

【整體運★★★☆☆】

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

【愛情運★★★☆☆】

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

【財富運★☆☆☆☆】

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

處女座

短評：人際關係和諧，外力、助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

【事業運★★★☆☆】

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

【財富運★★★★☆】

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：珍惜眼前的機遇。

【整體運★★★☆☆】

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

【事業運★★★★☆】

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

【財富運★★★☆☆】

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：把不愉快都說出來。

【整體運★★★☆☆】

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

【財富運★★★★☆】

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！

【事業運★★★☆☆】

感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。

【財富運★★☆☆☆】

求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：有利回憶過去，展望未來。

【整體運★★★★☆】

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

【整體運★★★☆☆】

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

【事業運★★★☆☆】

周圍的人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。

【財富運★★★★☆】

多做善事，建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。

【整體運★★★★☆】

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

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