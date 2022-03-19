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心理測驗／總在團體的邊邊嗎？10點測出妳有多麼「孤狼」性格

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以理解自己是否為習慣融入團體的性格。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以理解自己是否為習慣融入團體的性格。圖片來源／ingimage

每個人的個性不同，有些人喜歡融入團體之中，和伙伴一起奮鬥；也有人個性孤傲，就像「一匹狼」一樣習慣獨行。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出女性的個性，是偏向團體，還是偏向「孤狼」性格。

請問：以下10個選項裡，妳符合其中幾項？

1.難以融入女生間的對話

2.比起委求他人，不如靠自己比較快

3.過著嚴以律己的生活

4.不喜歡自我空間被擾亂

5.對時間和行程的規劃非常清楚

6.不盲目追隨流行

7.擁有屬於自己獨特的觀點

8.不想依靠男性過活

9.充分瞭解自身的才能與性格

10.比起長髮更愛短髮

符合0至2項的妳，是完全配合團體，和孤狼無緣的性格。妳缺乏表達自己意見的自信，因此總是跟隨他人行動。不過也因為這樣，妳也吸引到許多人的關照，是在團體中容易受到憐愛的存在。

符合3至5項的妳，是擅長融入群體中，孤狼成分極低的性格。妳凡事以和為貴，即使自己有什麼主觀意見，也會懂得察言觀色後再出口，為的就是保持團體的和諧，以免產生不必要的衝突。

符合6至7項的妳，是自尊心強烈，稍微偏向孤狼的性格。妳本身的能力高強，因此有什麼自我主張，就不會輕易放棄主導的機會。雖然妳願意聽取他人意見，不過在頑固的個性之下，最終結果可能還是由自己作主。

符合8至10項的妳，是什麼事情都靠自己，百分之百的孤狼性格。妳不喜歡拜託他人，自己的事情永遠靠自己解決，並且為此日夜精進，鍛鍊出了強大的生存技能。雖然這樣的妳，或許在他人眼中相當耀眼，不過當遇到挫折時，大可不必勉強自己，稍微依賴一下他人也不是壞事。

心理測驗

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