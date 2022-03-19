聽新聞
test
0:00 / 0:00
心理測驗／總在團體的邊邊嗎？10點測出妳有多麼「孤狼」性格
每個人的個性不同，有些人喜歡融入團體之中，和伙伴一起奮鬥；也有人個性孤傲，就像「一匹狼」一樣習慣獨行。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出女性的個性，是偏向團體，還是偏向「孤狼」性格。
請問：以下10個選項裡，妳符合其中幾項？
1.難以融入女生間的對話
2.比起委求他人，不如靠自己比較快
3.過著嚴以律己的生活
4.不喜歡自我空間被擾亂
5.對時間和行程的規劃非常清楚
6.不盲目追隨流行
7.擁有屬於自己獨特的觀點
8.不想依靠男性過活
9.充分瞭解自身的才能與性格
10.比起長髮更愛短髮
符合0至2項的妳，是完全配合團體，和孤狼無緣的性格。妳缺乏表達自己意見的自信，因此總是跟隨他人行動。不過也因為這樣，妳也吸引到許多人的關照，是在團體中容易受到憐愛的存在。
符合3至5項的妳，是擅長融入群體中，孤狼成分極低的性格。妳凡事以和為貴，即使自己有什麼主觀意見，也會懂得察言觀色後再出口，為的就是保持團體的和諧，以免產生不必要的衝突。
符合6至7項的妳，是自尊心強烈，稍微偏向孤狼的性格。妳本身的能力高強，因此有什麼自我主張，就不會輕易放棄主導的機會。雖然妳願意聽取他人意見，不過在頑固的個性之下，最終結果可能還是由自己作主。
符合8至10項的妳，是什麼事情都靠自己，百分之百的孤狼性格。妳不喜歡拜託他人，自己的事情永遠靠自己解決，並且為此日夜精進，鍛鍊出了強大的生存技能。雖然這樣的妳，或許在他人眼中相當耀眼，不過當遇到挫折時，大可不必勉強自己，稍微依賴一下他人也不是壞事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言