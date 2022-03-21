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遇到甩不掉！絕對不能隨便招惹的3大星座女 牡羊會掀狂風暴雨

聯合新聞網 / 文／塔羅筆記
圖／ingimage
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誰說情場中男人就是常勝將軍，誰說男人對女人是手到擒拿的，男人喜歡美女、喜歡一夜情什麼的，喜歡以獵艷為快感，但是男人也有不能招惹的女人哦，不是說這些女人比他強勢，而是這些女人一旦招惹上想甩都難喔。

你惹不得的處女女

處女座為人勤勉，一絲不苟，喜歡接觸社會，行事採取合理主義，是一個對社會頗有貢獻的人。對人體貼入微，做起事來也有大將之風，但是有時過於小心，反而無法掌握大綱，不過大體上作是一個有計畫和實務能大的人，而且一向本著良心做事。在個性上思慮較多，富於批判精神，容易成為鋒利的評論家。有濃厚的道德觀念。處女們多半是心思細膩的，他們希望自己可以找到一段穩定的關係，而非只是談一場速食感情。

處女座的女孩是那種上得廳堂下得廚房的典型代表，上可高冷美艷，下可風情萬種。可以說能夠在不同的場景和不同的人面前隨意改變人設，非常的有可塑性。在不熟的人面前，他們是可望不可及的高嶺之花，但是在愛人面前他們是貼心小棉襖，風情美少女。這樣的她，很容易給一些自大的男生錯覺，覺得他很好撩。但其實處女座女孩是邏輯思維很強，而且能夠抓住你每個漏洞的人。

如果你惹到了處女座的她，那麼她會讓你知道什麼叫做朋友來了有美酒，敵人來了有獵槍。惹到處女座，她能夠用很長的時間去製定一個報復你的計劃。讓你再也不敢造次，正所謂知己知彼方能百戰不殆。相信我，一個處女座的朋友可以幫你分析利弊，制定計劃。一個處女座的敵人，會讓你知道什麼叫做無處下手，疏而不漏。

你惹不得的牡羊女

牡羊座有高度的容忍性，也有不畏艱辛的意志力以及鬥爭本能。他們心中一旦有了理想，必能排除萬難，勇往直前。在新的環境下，能發揮拓荒者的精神，帶頭領軍，開創新機，頗有領導者的風範。同時，也有侵略的一面，最大的快樂是排除萬難讓艱難的事情進入軌道。他們對愛情的要求，其實是嚴格的，渴望一段純潔的戀情，希望對方把自己視為唯一，看似成熟的他卻又想談一場幼稚的戀愛。

牡羊座和處女座不同，他是典型的有仇當場就報的類型。牡羊座的女孩敢愛敢恨，表達情感的方式勇敢且直接。但是牡羊座的女孩太過單純，所以她們真的很容易被利用。容易被一些別有用心的人，用來給自己謀利益。傻傻的牡羊座女孩還被蒙在鼓裡，什麼都不知道。但是牡羊座女孩遲早有一天會明白，自己的深情和愛都是錯付，那麼等到那一天，你會知道牡羊座的爆發力有多麼強。

你就會明白這個象徵著戰士的勇敢星座，在面對憤怒時的嫉惡如仇有多麼可怕。什麼叫做易燃易爆炸，就讓你當場明白。他不會藏著掖著，因為他的情緒來得太快讓他們沒有能力在那個瞬間冷靜下來，所以如果這件事對於白羊的打擊足夠大，令他足夠憤怒，那麼等待你的絕對是狂風暴雨，讓你悔不當初。

你惹不得的天蠍女

天蠍座個性深沉極端。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要不懈，對愛恨的反應，十分強烈。天蠍們對愛情很嚮往，其實都帶著嚴格的標準去檢視對方，他想要一段忠誠的戀情，而不要短暫的戀情。

天蠍座的威名在星座界絕對是令人望而生畏的存在，畢竟這個星座被人們傳的是那麼的可怕。陰險，腹黑，狡詐，不能相信。其實這些只是天蠍座的一個面，只是針對那些惹到天蠍的人，天蠍才會如此，並不是對待所有人他們都會這樣。天蠍愛記仇不假，但是很多時候只是記仇，沒有報復。小仇記著記著也就忘了，但是如果你真的惹到了天蠍座女生，那麼你會知道什麼叫做放長線釣大魚，什麼叫做引君入甕。

天蠍座的女孩是那種有勇有謀的類型，他會權衡好利弊，制定最適合自己的復仇方案。以其人之道還治其人之身，這是她最喜歡的復仇方式。讓對方也感受到自己的痛苦和掙扎，讓對方也知道自己在遭受背叛時有多難過。不要試圖惹怒一隻蝎子女，那種最絕望的復仇，真的會讓人窒息。

本文由塔羅筆記授權提供，未經同意禁止轉載。

星座 愛情 女生 領導者

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