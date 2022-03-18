出乎意料！看起來浪蕩 實際超穩重12星座排行榜：巨蟹竟排後面

我們不能保證看一個人時，他的內心與表面是一致的，甚至可能相差甚遠。有這樣一種人，平時你覺得他輕浮，並不可靠，可是一到關鍵時刻，又讓你倍感安心。在十二星座中，哪些星座是這樣的人呢？

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.1——雙魚座

雙魚座的關鍵字是「包容與統一」，受到守護星海王星的影響，雙魚座十分純真而且愛幻想，浪漫的性格加上迷糊的個性總是會引發不少誤會，雙魚座都有相當不錯的感受力，他們就像是大海一樣可以輕易地感受到別人的情感。雙魚是個古老複雜的星座，包含了太多的情緒，所以在情緒方面起伏非常的大，矛盾、敏銳的感性、知性、詩情和纖細的觸覺，種種衝擊之下便產生了無與倫比的藝術天才。也許，這也是他們另一種沈醉的表現。

雙魚看起來處處留情，是一個容易戀愛腦、容易感情氾濫的星座，實際上這個星座只是看起來像，他不傻的，他知道自己應該愛誰，值得對誰好，和他在一起真的非常可靠。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.2——水瓶座

水瓶座的關鍵字是「波」，可以想像成石頭丟入池塘產生的「水波」，水波的特徵就是不斷的遠離中心，這象徵水瓶的非主流與不願成為焦點。水瓶座有種遠離中心的特質，所以也代表他們善於創新與改革，也可以衍伸出反骨與叛逆的特質。受到守護星土星與天王星的影響，水瓶具有土星的冷漠與邏輯性，也具有天王星的叛逆與變革。水瓶喜歡交朋友，同時也很重視個人的獨特性。水瓶樂於創新，喜歡在科技發展中不斷改良與求新求變，創造劃時代的產品或革命性的理念。

水瓶座總是給人一副浪蕩的印象，實際上這不過是他的偽裝，他想裝成一個浪子，只有這樣才不會被別人傷害，能想到這種偽裝方法的人，怎麼可能不重情重義？

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.3——牡羊座

牡羊座特質為「行動力強，個性火爆，以自我為中心」。牡羊座的關鍵字是 「自我」，受到守護星火星的影響，牡羊座具有好動的氣質，想到甚麼就會馬上去做，也喜歡與人競爭享受勝利的甜美。 牡羊座勇於開創，常能成為開路先鋒，只是偶爾顯得過度急躁，吃緊弄破碗，或是三分鐘熱度，持久力差。

牡羊座好像跟誰都合得來，跟誰都能瘋到一起去，很多人跟他在一起會沒有安全感，因為他外面的朋友實在是太多了，實際上牡羊只會對自己心上人好，其餘的人，真的只是玩伴。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.4——處女座

處女座的關鍵字是「器」和「分」，「器」就是具備功能的物品，比如各種器具工具，各自都有自己的分類和使命，象徵萬物的功能與效能。「分」指的是從細部加以分門別類，象徵各種細碎微小的事物。受到守護星水星影響，處女擁有聰明靈巧的心智反應。與雙子不同，處女偏重於文字表現，注重細節，挑剔並且嘮叨。處女座非常要求完美且重視細節，總是希望事情能夠盡善盡美，但是過度挑剔的個性常常讓他們忽略大處，在有時間壓力的狀態下容易焦慮緊張。

處女座很極端，有一部分人是超級穩當、超級可靠的，無論是他表現出來的，還是他實際的狀態，都是一樣的。而另一部分就是看起來太騷氣、太浪蕩、太不正經了，可實際上，他的裡子還是處女座。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.5——魔羯座

魔羯座的關鍵字是「基本結構」，受到守護星土星的影響，魔羯座總是容易憂愁的一群，他們踏實穩重、善於自律，有很強的耐力與執著，重視傳統、規則與命令，有時顯得古板老派。魔羯非常的腳踏實地，不會有一步登天的想法，過程上遇到的困難與挫折，或是別人的冷嘲熱諷，魔羯座都不以為意。魔羯很常過度壓抑自己，甚麼苦都往肚子裡吞，他們願意為了名利不計任何代價，再辛苦都會咬牙堅持，只為了成為典範受他人尊敬。

魔羯座在感情這方面是永遠都不會投入太多的，可這僅僅是我們對他最膚淺的理解，魔羯座看起來很瀟灑，可實際上他一點兒都不瀟灑，一旦有人闖入他的心，他就瘋了。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.6——獅子座

獅子座的關鍵字是 「焦點」，受到守護星太陽的影響，獅子座具有高貴的氣質，喜歡耀眼明亮的事物，也喜歡被注意。獅子座也是陽性的象徵，具有陽剛、父性的特質，他們重視榮譽，並且充滿正義感，對所有小人行徑嗤之以鼻。 由於渴望成為眾人焦點，獅子座會用誇張表現來博得眾人眼球， 簡單講就是「愛出鋒頭」，受到重視可以讓他們得到快樂，由於想要成為焦點，獅子座對大眾流行特別敏感，很容易就知道大家喜歡甚麼，也很擅長經營自我品牌，販售高級用品。

獅子座很霸氣、很威武，彷彿沒有任何人，也沒有任何感情能夠擊潰他，實際上他太重情了，也是個實實在在的情種，涉及到他心上人的事，他會變得一點都不霸道。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.7——天蠍座

天蠍座的關鍵字是「極端」與「占有」，天蠍座的性格頑固、愛恨分明，外表冷漠內心狂放，容易隱藏情緒，給人抑鬱神秘的印象。受到守護星火星與冥王星的影響，天蠍座具有強烈的爆發力與破壞力，也具備極強的掌控慾。並且相當了解人性的黑暗面。天蠍座具有洞悉人性的能力，很容易看穿別人的想法，也擅長謀略。天蠍座也有很高的靈性潛力，對神祕學問也有濃厚興趣；只是個性極端，喜歡掌控一切事情，有很強的佔有欲，因此也容易因為報復心的驅使，做出毀滅性的行為。

天蠍座看起來很高冷，處處還得留點兒情，實際上，他的內心如果認定了某一個人，他會用盡全力去愛這個人的，只不過表面上偶爾會有一些囂張而已。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.8——天秤座

天秤座的關鍵字是「相對」，相對指的是一體兩面的事物，比如是非、善惡、好壞等。而正因為這些事情都是一體兩面，於是產生了選擇與判斷，天秤座每天都在是非好壞中擺盪猶豫，既是優點也是缺點。相對的事物都是一正一負，有好就有壞、有對就有錯，衍伸出背後、對面的意義，也代表互補、差異和缺乏的部分。受到守護星金星影響，天秤座具備天生的協調美感，喜歡一切美的事物，舉止優雅深具魅力，擅長社交活動，渴望獲得認同。

天秤座可能會認識很多朋友、跟很多人聊天，甚至曖昧，因為他當時的內心是空虛的，他心裡沒有裝著任何一個人，這個時候的他是浪蕩瀟灑的，但凡他心裡住了一個人，他都瀟灑不起來，無論這個人是不是他的另一半。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.9——射手座

射手座的關鍵字是「幸運」與「自由」，受到守護星木星的影響，射手座是天生的幸運兒，運氣一般都不錯，生性樂觀、坦率又直接，常因此得罪人而不自知，具有強烈的理想主義與冒險精神，樂於探索未知的世界。 射手座愛好自由，瀟灑的個性使他們不願受到拘束，有時會藉由遠走他方來逃避事情，給人不負責任的感覺。過度的自信讓射手座時常表現出自大、粗心，這多半也是他們失敗的原因。射手座對應第九宮 － 文化宮，象徵大智慧、旅行、哲學。

射手座是看起來浪蕩，實際上也挺浪蕩的星座，他的不羈不光不羈在表面上，更不羈在骨子裡，控制他？信不信他跟你玩隱身？無論你是他的誰，都不要妄想成為他的誰。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.10——雙子座

雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和隨機應變，也有機靈狡猾的傾向，雙子喜歡簡單容易的事物，注重方便，喜歡尋找各種捷徑，也擅長把複雜的資訊簡化傳遞。雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和雙子座聰明、變通性強，可以快速地適應各種環境，與周遭的人打成一片（變動星座的適應性），缺點就是意志不夠堅定，做事容易三分鐘熱度，這也是為什麼雙子會給人善變不可靠的印象。

雙子座可是一個實實在在的大浪子好嗎！他看起來有多不穩重，那實際上就有多不穩重，你和他談工作、談學習、談生意都沒有問題，記住，千萬別談感情，你要愛上他，那你就完了。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.11——金牛座

除了重視物質（物質的範圍相當廣泛，凡是吃的、喝的、穿的、聞到的、摸到的、聽到的、看到的…這些都是物質。）和追求愉悅的事物極度敏感之外，金牛座對藝術、美食、音樂等領域具有極高的鑑賞力。 物質慾望滿足後將為金牛座帶來心理上的滿足與安全感，展現出「 優雅、安靜、溫和 」的一面。 為了滿足物質慾望，金牛座會努力工作或理財，如果物質被過度滿足則會出現紙醉金迷、安逸享樂的負面特質。

金牛座是一個看起來還算踏實可靠的星座，可實際上他的內心挺悶騷的，你根本把握不好他，就算他對你沒感情，他也能裝出會愛你很久、一臉深情的樣子。

看起來浪蕩，實際特別可靠的No.12——巨蟹座

巨蟹座的關鍵字就是「母性、根源」，受到守護星月亮的影響，不論男女都容易展現出陰柔的一面，會本能地去關心需要幫助的人，因為巨蟹敏感害怕受傷的關係，於是劃分了界線與外界區隔，具有排外性。巨蟹喜歡建構一個屬於自己的小天地，並從中尋求呵護與溫暖，或給予別人關懷和依靠。巨蟹有很強的防衛心，所以要進入他們的內心並不容易，也因為如此，任何形式的切割與離別會對巨蟹帶來巨大的傷害，久久不能忘懷。

巨蟹座剛好跟第一名相反，他是看起來特別安穩、特別踏實，但實際上是內心時刻蕩起雙槳的小騙子，也正是他這小白兔般的外表，才騙得好多人心甘情願地上了他愛情的當。

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