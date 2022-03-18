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心理測驗／白紙寫下「田」字 4寫法剖析內心真正性格

聯合新聞網 / 綜合報導
透過字跡判斷，可以瞭解自己的性格。圖片來源／ingimage
透過字跡判斷，可以瞭解自己的性格。圖片來源／ingimage

一個人的字跡如何，多少能反映出自己真正的性格是什麼。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，透過自己的筆跡，可以剖析出自我內心真正的性格是什麼。

提問：請你拿出一張白紙，在白紙上寫一個「田」字。寫好之後，這個「田」字筆跡最接近下列何者？

A 字跡相對大

B 字跡相對小

C 字跡邊角圓滑

D 字跡邊角方正

寫出來是A字跡相對大的你，真正的性格是「活潑開朗」。大文字展現出你源源不絕的活動力，喜歡多多嘗試各種不同新鮮事物。你有著屬於自己的個性，不容易被周圍影響而隨波逐流，也具有獨到的審美觀，儘管有些粗心的地方，但卻有著能成就大事的無窮潛力。

寫出來是B字跡相對小的你，真正的性格是「堅毅踏實」。你有著沉著的性格，雖然不是會積極向前衝的類型，卻能冷靜地觀察周遭形勢，判斷眼下最應該採取什麼行動。儘管有些個人主義，不過也會在大局考量下，盡可能顧好人際間的平衡，避免不必要的衝突產生。

寫出來是C字跡邊角圓滑的你，真正的性格是「八面玲瓏」。你對人心的理解瞭若指掌，更懂得該怎麼去應對每個人，可以讓他們感到心花怒放。無論到了什麼樣的場合，你都能得到眾人愛戴。但同時你也有著容易半途而廢的習慣，需要多加留意。

寫出來是D字跡邊角方正的你，真正的性格是「一板一眼」。你個性嚴肅認真，總是遵循著規範而活，上下關係也分得非常徹底，因此受到許多同僚的信賴。不過有時候太強硬，也不利於事情的進展，視情況放軟姿態，是你需要多加學習的地方。

心理測驗 日本

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