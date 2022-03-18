小孟塔羅：財富豐盛還是失意頹喪？測5年後你的人生會如何

魯道夫•奧伊肯認為：「哲學不應以抽象概念為中心，應該以活生生的生命或生活為中心。 人生的意義就是不斷克服自然與精神、個體與總體的矛盾，使之不斷走向二者的統一，成就崇高的人格。」然而你人生的未來走向，正是由現在的你所組成。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，5年後你的人生會如何？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Ravenno With Tea(Future Vision GEM Tarot)

A：財富豐盛。(女皇牌正位)

牌面的女子有著一頭蓬鬆秀髮，左手持劍右手則拿著一個盾牌。

A：財富豐盛。(女皇牌正位)

這張牌表示由於你提前的規劃，讓5年後的人生產生跳躍式的豐盛。例如：5年內所做的資產與理財配置，能為你帶來固定或意想不到的收穫，再加上這些財富往往還有複利加乘，能大大縮短你與財富自由之間的距離唷！小孟老師在此提醒你，要讓生活品質更好需要學習，投入時間做足功課是最重要的準備。

B：失意頹喪。(太陽牌正位)

牌面的一頭雄獅蹲坐在地面上，牠用銳利的雙眼盯著遠方一切。

B：失意頹喪。(太陽牌正位)

這張牌表示你十分熱忱的事物，讓5年後的人生帶來窮困潦倒的悲苦。因此，請你務必好好檢視這5年間的熱忱為何，切莫跟隨自己的感覺或理想前行。最好能夠向他人請益給予指引或提醒，才不會耗費大量時間卻換來一場空。小孟老師在此提醒你，專注在你有把握的事情上就好，千萬別用拼搏的方式賭一把。

C：泰山磐石。(權杖四正位)

牌面的男子和女子背靠著桌子，他們緊緊坐在一起並展開笑顏。

C：泰山磐石。(權杖四正位)

這張牌表示你恬淡的生活方式，讓5年後的人生帶來穩固與安定。由於你想讓生活能夠走向自在，因此你會需要一個個篩選檢視，然後漸漸捨去不必要的部分，只留下對你來說屬於舒服的那些，而斷開聯結的做法能助你返樸歸真。小孟老師在此提醒你，其實你知道何為真實與虛偽，而你只需要做到捨棄表象的部份。

D：金石之交。(聖杯六正位)

牌面的女子戴著滑雪用的眼罩，右手攬著嬰孩左手拿顆球逗他。

D：金石之交。(聖杯六正位)

這張牌表示你運用掌握的資源，讓5年後的人生與在乎的人交好。無論你在乎的人是情人、家人、同儕、朋友等等，不管你們現在彼此是否存在良好的聯繫。最重要的是你想找回曾經美好，抑或是希望未來能夠敲響幸福的鐘。小孟老師在此提醒你，彼此能互相扶持，也可以一笑泯恩仇的人，才真的值得你花時間經營。

E：為人所困。(錢幣五正位)

牌面的背包長得像一顆漢堡包，拉鍊大開從裡頭掉出許多東西。

E：為人所困。(錢幣五正位)

這張牌表示你不善於拒絕他人，讓5年後的人生受情緒勒索所困。也許會這樣有許多原因造成，像是你可能不好意思拒絕他人，或是你想不到好的理由不傷和氣，也許你原本個性就會默默承受著等等。要小心這些強加在你身上的種種事物，有天成了壓垮駱駝的最後一根稻草。小孟老師在此提醒你，別人的壓力不該是你的責任。